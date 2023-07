Ils ne veulent plus revivre ça. Des élus lorrains se sont réunis jeudi soir pour clamer leur opposition à un rassemblement évangélique de gens du voyage prévu en septembre en Moselle, le gouvernement ayant choisi de déplacer cette manifestation qui devait avoir lieu initialement dans le Loiret.

Interpellée par des élus locaux, la Première ministre Elisabeth Borne a accepté de déplacer ce rassemblement de Nevoy à Grostenquin en Moselle. Ce deuxième événement annuel de l’association Vie et Lumière se déroulera du 3 au 10 septembre sur une base aérienne désaffectée.

Afin « d’organiser la riposte », le président de la communauté d’agglomération de Saint-Avold, Salvatore Coscarella, a réuni les maires de l’agglomération. « Cet événement, qui rassemble près de 40.000 personnes et qui s’est déjà déroulé à trois reprises en 2006, 2015 et 2017, n’était plus censé se reproduire dans ce lieu, comme s’y était engagé l’ancien Premier ministre Edouard Philippe », a-t-il déploré.

« J’ai peur pour ma famille »

Le maire de Grostenquin, Patrick Seichepine, s’est dit « dépité » par l’annonce, qu’il vit comme une « trahison » : « Il faut le vivre pour le comprendre, quand ils sont tous autour de votre maison. J’ai peur pour ma famille ».

D’autres élus ont évoqué de nombreuses « plaintes pour dégradations, menaces sur les personnes et vol » de leurs concitoyens, « les conséquences désastreuses pour le site classé Zone Natura 2000 » ainsi que pour les communes environnantes.

M. Coscarella a dit avoir pris un arrêté interdisant « le stationnement de résidences mobiles » sur l’ensemble de l’agglomération, à l’exception des aires d’accueil ouvertes à cette fin. Il a promis d’écrire une lettre ouverte à Elisabeth Borne « pour qu’elle essaye de nous recevoir avec une délégation », ainsi qu’au président Emmanuel Macron, au ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et à l’Association des maires de France.

En mai, l'association Vie et Lumière avait organisé son premier événement annuel sur son propre terrain, dans le Loiret. Le rassemblement avait réuni près de 40.000 personnes, soit presque deux fois plus que les années précédentes.

L’organisateur de l’événement, le pasteur Joseph Charpentier, a assuré que les frais de la manifestation seraient entièrement pris en charge par son association. « C’est toujours désagréable et ce n’est pas non plus acceptable d’être rejeté par certains élus, de ne jamais bien être accueilli dans les communes. Mais c’est quelque chose que nous vivons chaque jour, tous les gens du voyage en France », a-t-il déclaré à France Bleu.