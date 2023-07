« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Le distributeur français Casino en difficultés financières a annoncé vendredi avoir conclu un « accord de principe » avec « certains de ses principaux créanciers » sur l’offre de recapitalisation et de restructuration émanant des milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor. Cet accord de principe prévoit la signature d’un accord contraignant courant septembre, « permettant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au mois d’octobre », précise le groupe qui compte 200.000 salariés dans le monde dont un quart en France. Le trio acquéreur apportera 1,2 milliard d’euros d’argent frais et la restructuration de la dette de Casino doit intervenir « au cours du premier trimestre 2024 ».

Les ministres de l’Environnement du G20 sont mis au défi de parvenir vendredi à Madras en Inde à des accords pour faire face au changement climatique, après l’échec des ministres de l’Energie à s’entendre sur un calendrier de réduction du recours aux énergies fossiles. Les ministres de l’Environnement du G20, dont les membres représentent à eux seuls plus de 80 % à la fois du produit intérieur mondial brut et des émissions de CO2 sur la planète, doivent se concentrer sur des dossiers cruciaux comme le financement de l’adaptation au changement climatique, la biodiversité et les principes devant régir les activités économiques maritimes. Les accords auxquels parviendront vendredi les ministres de l’Environnement du Groupe des Vingt (les dix-neuf économies les plus développées et l’Union européenne) au cours de leur réunion d’une journée seront signés par les dirigeants durant un sommet en septembre à New Delhi.

Les ennuis judiciaires n’en finissent plus pour Donald Trump. L’ancien président américain a été visé jeudi par de nouveaux chefs d’inculpation dans l’affaire sur sa gestion négligente de documents confidentiels à son départ de la Maison-Blanche, un dossier pour lequel un procès est programmé en mai 2024. Les procureurs fédéraux, dans un document judiciaire publié jeudi, reprochent au favori de la primaire républicaine pour 2024, ainsi qu’à deux de ses assistants, d’avoir demandé de « supprimer des images de vidéosurveillance de sa résidence de Mar-a-Lago (Floride) pour éviter que ces images ne soient remises » à la justice.