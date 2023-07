L’objectif de l’exécutif est d’encourager les familles à recourir aux colonies de vacances. Le gouvernement va créer en 2024 un « pass colo », doté « de 200 à 350 euros par enfant », a annoncé ce jeudi la ministre des Solidarités Aurore Bergé.

Le dispositif sera dédié aux « familles ayant jusqu’à 4.000 euros de revenus mensuels, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes mais aussi beaucoup de familles de classes moyennes qui n’arrivent pas à envoyer leurs enfants en vacances », a précisé la nouvelle ministre, invitée des « 4 Vérités » de France 2. Cela rend le dispositif accessible à 80 % des enfants, a-t-elle estimé.

Créer des « souvenirs collectifs »

« Quand on arrive le premier jour de la rentrée scolaire, la première question que les enfants se posent c’est : "Qu’est-ce que t’as fait pour les vacances ?" Quand on n’a rien à dire, c’est très difficile, c’est même douloureux pour beaucoup de nos enfants », a justifié Aurore Bergé. « Les Français ont de moins en moins recours » aux colonies de vacances, a-t-elle déploré, « alors que ça crée des souvenirs collectifs » car les colonies permettent la découverte « de gens différents de nous », de « la nature » et « des sports ».

Le pass sera délivré par les Caisses d’allocations familiales (CAF). La mesure fera partie du « pacte des solidarités », nouvelle politique devant prendre la suite de la stratégie gouvernementale anti-pauvreté 2018-2022, et dont la présentation est prévue en septembre. Selon une récente étude de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), 10 % des moins de 16 ans ne partent pas en vacances au moins une semaine par an pour des raisons financières.