Sur la route abandonnée, Renault Mirage et Chevrolet… La circulation s’annonce difficile ce vendredi. Alors que les juillettistes raccrochent leur maillot de bain, les aoûtiens chaussent leurs lunettes de soleil. Et le chassé-croisé risque d’être intense sur le bitume ensoleillé, prévient Bison futé qui classe rouge vendredi sur la moitié ouest du pays et samedi sur l’ensemble du territoire. La circulation sera « très dense et très difficile », prévient le centre d’information routière.

Preuve de l’encombrement des routes, Bison futé prévoit même « l’apparition des premiers bouchons le samedi dès 4 heures du matin dans le sens des départs sur certains axes ». En attendant le retour à la normale, prévu dimanche, Bison futé donne des conseils aux automobilistes.

#InfoTrafic 🚗Les #DépartsVacances se poursuivent ce week-end du 28 juillet. Circulation très dense et très difficile vendredi et samedi. #Routes également chargées pour les retours. Soyez prudents. Nos prévisions détaillées et conseils ici➡️https://t.co/qI70zGXmrO pic.twitter.com/KqC5kEIc79 — Bison Futé (@BisonFute_MT) July 26, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les conseils du vendredi

Pour ceux qui partent en vacances, l’organisme encourage à quitter les grandes métropoles ou traverser l’Île-de-France avant midi. L’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux est à éviter entre 11 heures et 20 heures. L'A31 entre Nancy et Luxembourg entre 12 heures et 14 heures. L'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16 et 22 heures. Et, enfin, l'A7 entre Lyon et Orange entre 14 et 21 heures.

Pour ceux qui rentrent de vacances, il est aussi conseillé de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 14 heures. Les autoroutes à éviter sont l'A8 entre Nice et Aix-en-Provence entre 16 et 18 heures, l'A7 entre Orange et Lyon entre 13 heures et 19 heures et l'A10 entre Bordeaux et Poitiers entre 19 heures et 21 heures.

Les conseils du samedi

La journée de samedi est classée rouge sur l’ensemble de l’Hexagone dans le sens des départs. Pour les vacanciers en route vers leur lieu de villégiature, il est conseillé de quitter ou traverser l’Île de France l’après-midi. Les autoroutes à éviter sont l'A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11 heures et 18 heures, l'A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11 heures et 19 heures, l'A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11 heures et 20 heures et l'A20 entre Limoges et Brive entre 12 heures et 17 heures.

Dans le sens des retours, la journée de samedi sera plus calme. Le quart nord-ouest est classé en orange mais c’est le vert qui domine au niveau national. Bison futé conseille de rejoindre ou traverser l’Île de France avant 14 heures. L'A11 entre Nantes et Le Mans est déconseillée entre 10 heures et 16 heures, l'A9 entre l’Espagne et Narbonne entre 12 heures et 14 heures, l'A7 entre Orange et Lyon entre 12 heures et 18 heures et la N165 entre Quimper et Nantes entre 9 heures et 15 heures.