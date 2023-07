S’ils sont beaux à voir, les orages peuvent aussi être très dangereux. En France, chaque année, près de 450.000 impacts de foudre sont détectés au sol par Météo-France, provoquant la mort d’une dizaine de personnes.

Avec l’arrivée de l’été et des chaleurs, le risque d’orage s’accroît, il est donc important de connaître les gestes à adopter quand la foudre s’abat.

Pour cela, nous avons demandé à Pierre Warsmann, l’un des fondateurs de l’association protection foudre, de nous donner ses conseils pour éviter tout danger.

Que faire quand on est à la maison ?

Si un orage éclate alors que vous êtes chez vous, la structure du bâtiment vous protège en grande partie. Cependant, quelques précautions s’imposent pour éviter les risques.

Fermez les portes et les fenêtres pour éviter les courants d’air. Débranchez les appareils électriques susceptibles de conduire un courant, tels que les téléphones fixes ou les télévisions à antennes.

Évitez également de prendre un bain ou une douche, l’eau dans les canalisations métalliques peut être chargée en électricité car il se peut que la foudre soit tombée sur l’une d’elles.

Que faire si on est à l’extérieur ?

Lorsqu’un orage éclate à l’extérieur, les risques sont bien plus élevés qu’en intérieur. Tout d’abord évitez les activités qui feront de vous un potentiellement point de chute pour la foudre. Si vous êtes en randonnée en montagne ou en plaine, accroupissez-vous si vous ne pouvez pas vous mettre à l’abri. Ainsi, vous ne serez plus le point le plus haut de votre environnement et diminuerez les risques d’être frappé par un éclair.

Qui dit orage dit souvent pluie. Le premier réflexe est de se mettre à l’abri pour éviter d’être mouillé… Mais Pierre Warsmann conseille plutôt de vous abriter de la foudre qui représente un plus grand danger.

Évitez de sortir un parapluie, souvent constitué de métal, car il pourrait être une cible privilégiée pour la foudre. Évitez également de vous abriter sous un arbre, car s’il est isolé, il risque d’attirer la foudre et vous pourriez être touché par le courant électrique indirectement.

Et si vous êtes à la plage et que le tonnerre retentit ? Sortez immédiatement de l’eau et allez vous mettre à l’abri ou sur le sable sec à défaut. L’eau est un très bon conducteur et votre corps plongé dans celle-ci devient encore plus conducteur, augmentant ainsi les risques.

Que faire si on est dans une voiture ?

Si votre voiture possède une carrosserie métallique, elle vous protège grâce au phénomène de la cage de Faraday. La voiture agit comme une enveloppe protectrice, et l’électricité est directement envoyée dans le sol.

Une nuance est tout de même à noter, si vous êtes dans un cabriolet, alors descendez de la voiture et rejoignez un abri au plus vite.