Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le président Emmanuel Macron a dit vouloir « début 2024 » une « révision de la Constitution » pour la Nouvelle-Calédonie, évoquant notamment le dégel du corps électoral à court terme grâce à un « statut nouveau », mercredi lors d’un discours à Nouméa. « Je vous demande d’engager un travail pour faire advenir une citoyenneté pleine et entière fondée sur un contrat social, faite de devoirs et de droits (…) de l’appartenance au Caillou », a détaillé le chef de l’Etat, expliquant vouloir bâtir ce « statut nouveau » dans « les mois, les trimestres qui viennent » et « dans le consensus ».

Les pompiers luttaient dans la nuit de mardi à mercredi contre un incendie virulent attisé par des rafales supérieures à 100 km/h menaçant des hameaux et des villages en Haute-Corse, non loin de l’Ile-Rousse. Deux départs de feu ont eu lieu vers 22h00 à un kilomètre d’écart, avant que les deux sinistres ne se rejoignent, dans la région de Corbara, où un couvent a été évacué. A 3 heures du matin, au moins 130 hectares avaient été détruits par les flammes mais aucune maison n’avait été détruite.

Lima (Pérou), 13 septembre 2017. L’annonce est officialisée : Paris accueillera les Jeux olympiques pour la deuxième fois de son histoire… Après six longues années de préparation, le compte à rebours est enfin lancé. Du 26 juillet au 11 août 2024, la France accueillera 15.000 athlètes, des délégations de 206 pays et deux à trois millions de spectateurs… L’organisation est colossale, et pourtant, le plus gros enjeu reste « de rassembler les Français », atteste Vincent Roger, auteur de Paris 2024, un défi français (éd. de l’Archipel), et ancien délégué spécial pour les JO à la région Île-de-France. Une prouesse loin d’être évidente comme en témoignent les derniers chiffres du sondage Odoxa pour Le Figaro, selon lesquels 58 % des Français jugent que l’organisation des JO à Paris est une bonne chose. C’est 11 points de moins que trois mois plus tôt et 18 points de moins qu’en septembre 2021, quand 76 % des répondants étaient convaincus par l’événement. En cause, les inquiétudes quant à la sécurité, le bon fonctionnement des transports ou l’impact environnemental des Jeux.