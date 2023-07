Les critiques, les magistrats en ont l’habitude. Politiques ou syndicats de policiers reprochent régulièrement à la justice son prétendu laxisme envers les uns, sa fermeté envers les autres. Mais personne ne s’attendait à ce qu’elles émanent, cette fois, du patron de la police nationale en personne. Dans une interview accordée au Parisien, dimanche, Frédéric Veaux a soutenu la mobilisation contre l’incarcération d’un agent de la BAC de Marseille dans le cadre d’une enquête sur des violences policières. « Un cap a été franchi », estime Kim Reuflet, présidente du Syndicat de la magistrature. « Il n’est pas admissible, de la part d’un haut fonctionnaire, d’apporter son concours à une protestation concernant une décision de justice », souligne-t-elle.

Dans la nuit du 1er au 2 juillet, un jeune homme de 21 ans a été grièvement blessé à Marseille. Il affirme avoir été roué de coups par des policiers après avoir reçu un tir de LBD. Quatre fonctionnaires marseillais ont été mis en examen dans ce dossier, mais un seul a été incarcéré. Ce dernier conteste son placement en détention provisoire, et son appel sera examiné le 3 août.

« Le savoir en prison » empêche le directeur général de la police nationale « de dormir ». « Avant un éventuel procès, un policier n’a pas sa place en prison, même s’il a pu commettre des fautes ou des erreurs graves dans le cadre de son travail », a déclaré le directeur général de la police au Parisien. Est-ce une manière pour Frédéric Veaux de redorer son blason auprès de ses troupes, lui qui porte la si critiquée réforme de la police judiciaire ?

« Des propos dangereux »

Les magistrats - syndicats ou haute hiérarchie - ont en tout cas peu apprécié cette prise de position. Garant de l’indépendance de la justice, le CSM a tenu à faire une « mise au point », rappelant que la justice est « seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées ».

« Ce sont des propos dangereux », juge de son côté Cécile Mamelin, vice-présidente de l’Union syndicale des magistrats. « En voulant éteindre un feu, Frédéric veaux en a allumé un autre. On ne peut pas dire, lorsqu’on est directeur de la police nationale, qu’un flic qui est suspecté d’avoir commis un délit grave n’a pas sa place en détention provisoire. C’est scandaleux. » La magistrate dénonce « une forme de pression quasiment sociétale sur les magistrats de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui rendront leur décision ». « Il faut retrouver de la sérénité dans le débat, dit-elle. Il ne faut pas non plus que les policiers se trompent de combat, il est complètement stérile d’opposer la police et la justice. »

« Il y a déjà un traitement spécial pour eux »

« Ce n’est pas rien de se prononcer pour des juges dans un contexte où des dizaines de policiers se mettent en service minimum et sont soutenues par leur hiérarchie », complète Kim Reuflet, du Syndicat de la magistrature qui dénonce, elle aussi, « une pression sur la justice ». « Cela pose la question de savoir si un magistrat peut enquêter sur des violences policières graves, souligne-t-elle. On a besoin de pouvoir enquêter sur toutes les affaires, y compris celles-là. »

Alors que le patron de la police demande la mise en place d’un « régime d’exception pour les policiers », la magistrate observe qu’il existe « déjà un traitement spécial pour eux ». « Dans le Code pénal, ils sont davantage protégés que les autres citoyens des violences par exemple, ou des paroles qui peuvent les outrager. En contrepartie, ils ne peuvent pas abuser des pouvoirs spécifiques qu’ils ont. Quand ils commettent des violences illégitimes dans l’exercice de leurs fonctions, c’est une circonstance aggravante. »

Le silence de Darmanin

Le président de la République a réagi lundi, depuis Nouméa où il est en déplacement. « Nul n’est au-dessus des lois », a assuré Emmanuel Macron, qui dit néanmoins comprendre « l’émotion des policiers » après les récentes émeutes. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a lui aussi réagi sur Twitter. « Nul n’est au-dessus de la loi de la République. La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance. C’est une condition indispensable au respect de l’Etat de droit, qui est le fondement de notre démocratie », a-t-il écrit.

Depuis son arrivée place Vendôme, le ministre n’a eu de cesse d’essayer d’arrondir les angles avec les forces de l’ordre. « Avec succès », note une source proche du dossier. « On partait d’une situation où l’on disait que le problème de la police, c’était la justice. Depuis, le ministre est allé au dialogue lors du Beauvau de la sécurité, on a invité les forces de sécurité intérieure aux Etats généraux de la justice. Cela a permis que les syndicats de policiers ne tiennent plus ce genre de propos. »

Le ministre de l’Intérieur, lui, est resté silencieux. Selon nos informations, il n’est « pas prévu à ce stade » qu’il s’exprime. Pour quelles raisons ? « Darmanin est dans la main des syndicats de police », a soufflé à Politico un conseiller gouvernemental. Personne, place Beauvau, n’a effectivement oublié qu’en 2020, ils avaient mobilisé leurs troupes et eu la peau de Christophe Castaner en quelques jours. Le ministre de l’Intérieur de l’époque avait heurté les policiers en annonçant l’abandon de la clé d’étranglement lors des interpellations et demandé « qu’une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d’acte ou de propos raciste ».

Une source proche du gouvernement souligne auprès de 20 Minutes que les services de Gérald Darmanin ont « validé l’interview » accordée par Frédéric Veaux avant sa publication… sans la transmettre aux services de la Première ministre ou à l’Elysée. De là à penser qu’il s’agit d’une petite vengeance de Gérald Darmanin - qui visait Matignon - après le remaniement, il n’y a qu’un pas.