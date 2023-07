Elle transporte de juin à octobre les touristes et les locaux de la gare jusqu’aux remparts de Saint-Malo. Mais depuis ce week-end, la navette à cheval est à l’arrêt. Une décision prise par Solène Lavenan, gérante de la société Les Chevaux de la mer qui assure ce service depuis six ans, suite à des menaces reçues. Tout a commencé il y a une semaine environ par un mail d’une militante du Parti animaliste se disant « outrée » et appelant à « tout faire pour arrêter ce moyen de transport digne du Moyen-Âge. »

Dans la foulée, le parti représenté par Hélène Thouy à la dernière présidentielle a publié sur ses réseaux sociaux un post pour dénoncer ce service de navette hippomobile. « À Saint-Malo, comme dans de nombreuses villes de France, des calèches sont utilisées pour faire visiter la ville aux touristes… Des chevaux exploités en plein soleil, sur la route, parmi les voitures… Ce genre de pratiques doit cesser », pouvait-on lire avant que le message soit supprimé.

Le Parti animaliste présente ses excuses

Une publication qui a fait bondir Solène Lavenan. « Ce sont des propos diffamants et sans fondement de la part d’imbéciles hystériques qui n’y connaissent rien », fulmine la cheffe d’entreprise contactée par 20 Minutes. « On m’accuse de maltraitance alors que cela fait 25 ans que je travaille avec des chevaux dans le respect du bien-être animal, poursuit-elle. Mes chevaux comptent autant pour moi que ma fille et ils sont adaptés à ce type d’activité. »

Après avoir ciblé Solène Lavenan, le Parti animaliste a rétropédalé quelques jours plus tard en modifiant sa publication d’origine. « L’article que nous avions utilisé sur les promenades en calèche n’est qu’un exemple, et l’entreprise citée, dont nous ne saurions présager de la façon dont elle traite ses animaux, n’est pas visée spécifiquement par notre publication », a écrit le parti de défense des animaux, présentant « ses excuses à l’entreprise en question. »

La gérante va porter plainte pour menaces et diffamation

« De fausses excuses » dont ne veut pas Solène Lavenan qui a décidé de suspendre temporairement son activité. « Ces extrémistes s’en sont déjà pris à des meneurs professionnels, assure-t-elle. Je ne souhaite donc pas qu’il y ait de désordre public ni qu’on porte atteinte à mon intégrité physique et à celle de mes chevaux. »

La dirigeante, qui poursuit dans le même temps ses balades et ses apéros balades à cheval le long du littoral, envisage toutefois de reprendre son service de calèche très prochainement. « Je ne vais pas céder à leurs menaces », indique-t-elle. Soutenue par le Syndicat national des professionnels de la traction animale, Solène Lavenan va également porter plainte pour menaces et diffamation.