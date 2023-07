Sus aux cuvettes sales ! Un Nordiste à la retraite vient de concevoir un produit nomade qui pourrait séduire quiconque galère pour trouver des WC propres. CleanHit, c’est son nom, est un mini pulvérisateur nettoyant et désinfectant pour les lunettes de toilettes. Deux ou trois coups de pschit suffisent pour rendre l’endroit praticable. Pour Richard Biernacki, ancien entrepreneur à qui on devait déjà les chaussons qui sentent bon, il s’agit d’un nouveau défi.

« Qui ne s’est jamais retrouvé devant une cuvette de toilettes sur laquelle on n’a pas envie de poser ses fesses ? », questionne le septuagénaire. L’idée de ce petit sticker, qui tient dans un sac ou dans la poche, lui est venue en février 2016. « Nous partions en vacances avec ma femme, raconte-t-il à 20 Minutes. Il a fallu s’arrêter dans trois stations pour qu’elle trouve enfin des toilettes propres. »

Une carrière liée à la microcapsule

A son retour de congés, il contacte un ancien associé, spécialiste de chimie, qui lui bricole une formule de virucide adéquate. Le produit est prêt à être commercialisé, mais les ennuis de santé de sa femme bouleversent la vie de Richard Biernacki. « J’ai fermé mon entreprise et pris ma retraite », avoue-t-il. Aujourd’hui, il ressort le projet avec l’aide de son fils Mathieu, devenu président d’une SAS d’import-export.

Mais cette saga familiale n’aurait jamais vu le jour sans un procédé qui a révolutionné la carrière de Richard Biernacki : la microcapsule. Ces petites billes dans lesquels on peut enfermer toutes sortes de substances, comme du parfum, par exemple. Dans les années 1990, la pantoufle anti-transpiration est ainsi mise au point grâce à l’encapsulation. Et c’est un succès fou.

« Ce projet avait été imaginé pour sauver une entreprise de production de pantoufles que dirigeait un cousin, précise-t-il. J’ai commencé à travailler avec un chimiste, Gérard Habar, qui m’avait été recommandé par la chambre de commerce de Lille. C’était un vrai Géo Trouvetou, très solitaire et terre à terre, avec qui j’étais très complémentaire, moi qui suis plutôt haut perché. »

Conditionnement à domicile

Toujours est-il que les chaussons ont lancé la carrière de Richard Biernacki, pas pantouflard pour deux sous. « J’ai toujours aimé innover », lance ce comptable de formation, dont la première société était une entreprise de nettoyage avec une centaine d’employés. Le nettoyage, Richard Biernacki y revient donc, mais de manière bien différente.

On est loin d’une production industrielle. « Ce nouveau produit est fabriqué et conditionné à Pérenchies, près de Lille, dans notre domicile, en attendant de trouver un site dédié », explique Richard Biernacki. Aujourd’hui, la famille estime avoir une capacité de fabrication de 5.000 flacons à la journée. « On passe d’abord la première avec nos fonds propres et notre petite chaîne de fabrication pour voir comment ça prend, glisse Mathieu, son fils. Ensuite, on passera la seconde pour tenter de trouver des partenaires, pharmacies ou autres. »