Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il s’offre un peu d’air loin de métropole. Emmanuel Macron a évoqué mardi depuis Nouméa la possibilité que son ancien Premier ministre Edouard Philippe puisse « prendre le relais » à l’Elysée en 2027, en se disant soucieux « qu’il y ait vraiment une suite » à sa propre action. Serrant des mains lors d’un bain de foule à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron a été interpellé par un homme suggérant qu' « en 2027, peut-être que M. Edouard Philippe vous remplacera ». « Je tiens à ce qu’il y ait vraiment une suite à ce qu’on a mis en place. Et que celles et ceux qui m’ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais », lui a répondu le chef de l’Etat, qui entame une visite de trois jours sur le Caillou. Et Edouard Philippe, qui fut Premier ministre de 2017 à 2020, « a bien fait à mes côtés. C’est un ami », a fait valoir le président.

Le parquet de Marseille a ouvert une nouvelle enquête concernant des faits présumés de violences policières lors des nuits d’émeutes entre fin juin et début juillet dans la cité phocéenne, à la suite d’une plainte déposée par un jeune homme, a-t-on appris ce lundi. Celle-ci intervient en pleine polémique après le placement en détention provisoire d’un policier soupçonné de violences policières. L’enquête a été ouverte des chefs de « violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne dépositaire de l’autorité publique et avec arme », a indiqué à l’AFP le parquet, confirmant une information du quotidien régional La Provence. Il n’a cependant pas voulu détailler le nombre de fonctionnaires de police concernés, précisant juste que les faits se seraient déroulés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet.

Yuan Meng, le premier bébé panda né en France, va finalement rejoindre la Chine ce mardi, au lieu du 4 comme il était initialement prévu, a annoncé mardi à l’AFP le ZooParc de Beauval (Loir-et-Cher). Le voyage du panda star, né à Saint-Aignan (Loir-et-Cher) en août 2017, a été décalé de trois semaines en raison du « retard dans certains documents administratifs », a confié le PDG du zoo Rodolphe Delord. Yuan Meng, qui devait initialement gagner l’aéroport de Francfort (Allemagne) en camion avant de s’envoler pour le Centre de recherche et de reproduction du panda géant de Chengdu (Chine), va cette fois décoller de l’aéroport de Roissy, a précisé M. Delord.