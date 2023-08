Nez et perruque rouge, maquillage blanc, déguisement burlesque. Personnage maladroit et touchant, l’auguste est sans doute l’un des types de clown les plus connus dans la culture populaire. Ses pitreries font rire les spectateurs dans les cirques depuis la fin du XIXe siècle, mais aussi dans les salles obscures. Il inspire de grands noms du cinéma, comme Buster Keaton ou Chaplin.

Mais si Charlot a fait le bonheur des petits et grands, Grippe-sou, lui, les a terrifiés. Dans le roman Ça, écrit par Stephen King en 1986, et adapté à la télévision en 1990 ("Il" est revenu), ce clown maléfique et sanguinaire, mélange de Bozo et de Ronald McDonald, fait régner la terreur dans une petite ville du Maine, aux Etats-Unis.

L’image d’un « brave homme »

Une légende tenace veut que Stephen King se soit servi d’un véritable tueur en série comme modèle pour ce personnage de Grippe-sou. Né en mars 1943 à Chicago, John Wayne Gacy a été condamné à mort pour avoir violé, torturé et tué au moins 33 jeunes hommes, âgés de 14 à 23 ans, dans les années 1970. D’apparence respectable, père de deux enfants, propriétaire d’une entreprise de peinture et de décoration, divorcé deux fois... Gacy passe, dans le comté de Cook, pour « un brave homme », explique à 20 Minutes le journaliste Daniel Lesueur, auteur du livre John Wayne Gacy, le clown tueur*, paru en 2008.

En 1975, il est même nommé directeur du défilé annuel de la communauté polonaise de Chicago. A cette occasion, « il est photographié serrant la main à l’épouse du président des Etats-Unis, Jimmy Carter. Cela lui a amené une certaine respectabilité », souligne-t-il.

Le tueur en série John Wayne Gacy (au centre) pose aux côtés de la First lady, Rosalynn Carter, le 6 mai 1978. - UPI

John Wayne Gacy mène donc une vie sans histoire. Il aime particulièrement se déguiser en clown, deux fois par mois, pour amuser les enfants malades des hôpitaux de la banlieue de Chicago. Son personnage a un nom : Pogo.

« Faire le clown était une façon pour moi de me détendre. J’aimais divertir les enfants. Certaines personnes aiment se détendre de manière différente, en sortant boire un verre. Moi, lorsque je me maquillais en clown, j’étais détendu », racontera-t-il dans une interview accordée en 1992. « Quand j’ai commencé, j’ai régressé en enfance. C’était amusant d’être un clown parce que tu pouvais être toi-même ou simplement te laisser aller et faire l’imbécile. Tu peux être burlesque, drôle et passer du bon temps. »

Un cimetière sous sa maison

« Il avait une sorte de double personnalité », souligne Daniel Lesueur. « D’un côté, il est tout gentil, il anime des trucs pour les enfants et se déguise en clown. Et à d’autres moments, il zigouille des gens. » Clown le jour, il se mue en prédateur la nuit venue. « Il avait des tendances homosexuelles, s’en prenait à de jeunes hommes qui lui plaisaient et qui, souvent, travaillaient pour son entreprise », ajoute le journaliste.

Condamné en 1968 à dix ans de prison pour un viol sur mineur, Gacy est libéré sur parole du pénitencier d’Anamosa seulement deux ans plus tard. Et c’est en 1972 qu’il commence à tuer. Sa première victime est Timothy McCoy, un adolescent de 16 ans qu’il rencontre dans une gare routière et ramène chez lui. Le jeune homme est poignardé et enterré dans le vide sanitaire, sous la maison du serial killer, à Norwood Park.

Les victimes du clown tueur étaient de jeunes hommes, âgés de 14 à 23 ans, qu'il violait, torturait et tuait. - UPI

C’est le seul meurtre qu’il reconnaîtra. Et encore. Selon lui, il aurait tué Timothy McCoy en essayant de se défendre. L'homme concède, toujours à l’occasion de l’interview qu’il a donnée en 1992, l’avoir enterré sous sa maison et recouvert d’une couche de béton. Mais il jure qu’il ignorait que 26 autres cadavres s’y trouvaient. « Je pense que j’ai été condamné à tort », ose-t-il, affirmant finalement ne pas connaître les victimes et dénonçant une enquête « bâclée ».

C’est en 1978 que les policiers, qui recherchent un jeune homme de 15 ans, portent enfin leur attention sur John Wayne Gacy. Au terme de leur enquête, ils découvrent les 26 corps en décomposition de ses victimes, ensevelis sous la demeure. Trois autres ont été enterrés dans sa propriété. Enfin, quatre cadavres sont repêchés dans la rivière Des Plaines, à proximité de chez lui. Dans un premier temps, Gacy passe aux aveux. Il confie aux enquêteurs qu’il faisait venir chez lui ses victimes - des jeunes a qui il proposait des petits boulots. Il les menottait, les violait et les étranglait.

« Kiss my ass »

Lors de son procès, en 1980, ses avocats, Sam et Robert Motta, plaident la folie, espérant lui éviter la peine capitale. Gacy accuse alors son double maléfique, « Bad Jack », d’être responsable de ces meurtres. Au tribunal, « il avait un côté Dr Jekyll et Mr Hyde », raconte Daniel Lesueur. « D’un jour à l’autre, c’était le jour et la nuit. Il pouvait être absolument charmant, et le lendemain se montrer ignoble et injurieux. » Finalement, le jury le déclare coupable de 33 meurtres. A 37 ans, il est condamné à mort.

Daniel Lesueur reconnaît que le fait que Gacy aimait se déguiser en clown n’est pas l’élément le « plus important » de sa personnalité. « C’est même assez anecdotique, mais c’est le côté vendeur de l’histoire. »

En détention, John Wayne Gacy a peint des dizaines de portraits de clown - ELTERMAN

Gacy, l’un des pires tueurs en série des Etats-Unis, va attendre quatorze ans dans le couloir de la mort. Le détenu, qui se compare à Michel-Ange, passe le temps en peignant des portraits de clowns, qu’il vend parfois plusieurs milliers de dollars. Il est exécuté par injection létale le 10 mai 1994. Au gardien qui l’accompagne, il adresse ces derniers mots : « Kiss my ass » [embrasse mon cul].

Reste une question : John Wayne Gacy a-t-il vraiment inspiré Stephen King ? L’auteur n’a, en tout cas, jamais mentionné ce serial killer dans les interviews qu’il a accordées au sujet de son roman. En novembre 2013, l’écrivain a raconté avoir eu l’idée de ce roman lorsqu’il habitait dans le Colorado, à la fin des années 1970. Il voulait « une créature monstrueuse, vicieuse, dégoûtante, vulgaire, que l’on n’a pas envie de croiser et qui donne envie de hurler dès que vous l’apercevez ». Il s’est demandé : « Qu’est ce qui terrifie le plus les enfants ? La réponse était les clowns. »

Ainsi est né le personnage de Grippe-sou. La chaîne ABC l’a contacté, quelques années plus tard, avec l’idée d’adapter son best-seller en mini-série. « J’ai pensé que c’était une idée bizarre, mais cela a fonctionné et a effrayé une génération entière de jeunes qui sont devenus terrifiés par les clowns. »

* « John Wayne Gacy, le clown tueur », de Daniel Lesueur, Camion Noir édition, 300 pages, 26 euros