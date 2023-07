« Les islamistes déclarent le Jihad contre Macron et la France, ils annoncent qu’ils vont conquérir Paris, qu’ils vont prendre le commandement et qu’ils vont imposer leur justice islamique. Ils avertissent, si vous ne voulez pas les entendre, ne vous plaignez pas. » Ce message est partagé, de nombreuses fois, sur des comptes Twitter de différents pays européens depuis le début du mois de juillet. Pour l’accompagner, une vidéo d’un discours prononcé en arabe, avec une traduction en espagnol.

Los islamistas declaran la Jihad a Macron y a Francia, anuncian que van a conquistar Paris, que van a tomar el mando y que van a imponer su justicia islámica.



Ellos avisan, si tú no les quieres oír luego no te quejes. pic.twitter.com/zFeQKLdbPd — Juan Pablo López (@JPABLO_LM) July 5, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Si c’est en Espagne que cette vidéo circule le plus, en France elle émerge petit à petit sur les canaux Telegram. Certains s’inquiètent et affirment que cet appel à envahir Paris fait suite à la mort de Nahel et aux émeutes qui ont suivi. D’où vient vraiment cet extrait ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Si le discours est largement partagé sur les réseaux sociaux depuis les affrontements de début juillet en France, il a été prononcé il y a bien plus longtemps. Et n’est donc absolument pas une réaction à la mort du jeune Nahel. Par une recherche d’image sur Google, il est possible de retrouver la vidéo originale, bien plus longue, publiée le 30 octobre 2020 sur YouTube.

Le prédicateur islamiste Nidhal Siam s’exprime, en arabe, devant la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. D’abord partagé par la chaîne YouTube religieuse ALWaqiyahTV, dont on reconnaît le logo en haut à droite, le discours a ensuite été traduit en anglais par MEMRI TV (Middle East Media Research Institute), un organisme qui cherche à combler le fossé linguistique entre l’Occident et le Moyen-Orient et l’Asie du Sud.

Un discours contre la liberté de caricaturer le prophète

Lors de sa prise de parole, Nidhal Siam a désigné Emmanuel Macron comme « l’ennemi d’Allah ». Il accuse la France et l’Occident de haïr l’islam, qu’il définit comme « la vraie religion » et appelle au djihad. Un homme situé à sa gauche prend également la parole : « Macron, il faut t’arrêter. Avec nos efforts, nous détruirons votre mosquée. Demain nous vaincrons, nous ouvrirons Paris ».

Ces mots ont été prononcés au lendemain de l’attentat qui a fait trois morts dans une église à Nice. Le 29 octobre, vers 9 heures du matin, un homme est entré dans la Basilique Notre-Dame, armé d’un couteau, et aurait crié « Allah Akbar » avant de passer à l’acte. L’assaillant Brahim Aouissaoui, aujourd’hui âgé de 24 ans, dit ne pas se souvenir des faits.

Le 30 octobre, il n’y avait pas que devant la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, où a été prononcé le fameux discours, que des musulmans s’étaient réunis. Au Liban, au Pakistan, en Afghanistan, en Inde… des manifestations ont fait suite à la prière du vendredi. « Mort à la France ! Mort à Macron ! », a été scandé dans plusieurs pays après que le président français a défendu la liberté de caricaturer, et notamment le prophète Mahomet. Des portraits du président avaient même été piétinés. « La France insulte deux milliards de musulmans dans le monde. Le président Macron doit s’excuser pour ses crimes », avait lancé Gazi Ataur Rahman, un haut responsable de l’Islami Andolan Bangladesh (IAB), l’un des principaux partis islamistes bangladais ayant appelé à manifester.

Nidhal Siam bien connu pour ses discours extrémistes

Celui qui est à l’origine de cette prise de parole est bien connu pour ses discours radicaux, bien souvent prononcés devant cette même mosquée Al-Aqsa. Il a pointé du doigt et menacé un nombre incalculable de pays qu’il estimait avoir insulté l’islam et son prophète. Mais ses cibles favorites restent les pays d’Europe et les Etats-Unis. En 2017, il a même appelé Allah à « nous permettre le meurtre […] des Américains […] des Européens ».

Pour autant, Nidhal Siam semble ne pas faire l’unanimité sur place. Les autorités d’occupation israéliennes auraient délivré un ordre de bannissement de la mosquée al-Aqsa pour plusieurs semaines en 2022, selon les médias locaux. L’homme aurait même été arrêté à plusieurs reprises, son domicile perquisitionné et sa famille interrogée.