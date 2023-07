« Des gens ont perdu leur emploi, sont sans abri, des émeutes se sont produites dans de nombreuses villes, brûlant des trains, brûlant des maisons, brûlant des villes. Pillage, touristes volés au motif qu’ils n’étaient pas satisfaits d’un policier qui avait commis une infraction grave », écrit une internaute en Thaï sur Twitter. Joint à son texte, une vidéo de Paris et de ses principaux monuments détruits. La tour Eiffel notamment est bombardée.

ฝรั่งเศสกำลังล่มสลาย เพราะรัฐ หรือ ประชาชน ? ผู้คนตกงาน ไร้บ้าน เกิดการจราจลหลายเมือง เผารถไฟ เผาบ้านเผาเมือง ปล้นสดมกันเอง ปล้นนักท่องเที่ยวโดยอ้างมูลเหตุจากการไม่พอใจตำรวจคนนึงที่ทำผิดร้ายแรง #ฝรั่งเศส / เหตุการณ์ไฟลามทุ่งไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย



« L’infraction grave » commise par un policier dont parle cette internaute fait référence au membre des forces de l’ordre mis en examen pour la mort du jeune Nahel, à Nanterre le 27 juin dernier. Laissant ainsi penser que cette vidéo n’est autre que le résultat des nuits d’émeutes qui se sont déroulées au début de l’été.

Depuis, le court film circule sur les réseaux sociaux. Certains internautes étrangers se sont même questionnés : « Le commandant de l’armée française ne profite-t-il pas de l’opportunité de faire un coup d’État comme le commandant de l’armée thaïlandaise ? » 20 Minutes vous explique d’où vient cette vidéo.

Evidemment, les affrontements n’ont pas pris une telle ampleur au début du mois, et les monuments les plus emblématiques de la capitale n’ont pas été bombardés par des avions. Ni durant les récentes émeutes, contrairement à ce que prétendent certains internautes, ni depuis la Seconde Guerre mondiale d’ailleurs. Et de toute évidence il ne s’agit pas d’une vidéo datant des années 1940.

Ce n’est pas la première fois que cette vidéo circule sur les réseaux sociaux. Vous l’aviez peut-être déjà vue en 2022, peu près le début de la guerre en Ukraine. Elle avait été partagée sur le compte Twitter officiel du Parlement ukrainien, accompagnée du message suivant : « La célèbre tour Eiffel en Paris ou la porte de Brandebourg en Berlin resteraient-elles debout sous les bombardements sans fin des troupes russes ? Pensez-vous que cela ne vous concerne pas ? Aujourd’hui c’est Ukraine, demain ce sera tout Europe. La Russie ne reculera devant rien. »

Un appel à la solidarité par l’Ukraine en 2022

Comme l’expliquait 20 Minutes l’an dernier, cette vidéo est totalement factice et avait pour but d’interpeller les Européens sur la situation en Ukraine. La vidéo diffusée par l’internaute Thaï à la suite des émeutes est tronquée.

L’originale se termine par un fond noir sur lequel sont inscrites les phrases suivantes, diffusées sur fond noir : « Imaginez si cela arrivait à une autre capitale européenne. Nous nous battrons jusqu’au bout. Donnez-nous une chance de vivre. Fermez l’espace aérien au-dessus de l’Ukraine, ou donnez-nous des avions de combat. » Une manière de rappeler les bombardements que subissaient Kiev et les autres villes ukrainiennes. Pour le pays, il s’agissait également de réclamer la mise en place d’une « no-fly zone ».