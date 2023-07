Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est l’interview que l’on n’attendait plus : Emmanuel Macron, qui avait renoncé à s’exprimer le 14 juillet, sera finalement interrogé ce lundi par les journaux de « 13 Heures » de TF1 et France 2 depuis Nouméa, au début d’un déplacement en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique.

Le chef de l’Etat arrive à la toute fin des « cent jours d’apaisement, d’unité, d’ambition et d’action » qu’il s’était donnés mi-avril pour relancer son second quinquennat après la crise des retraites, et va donc en tirer le « bilan » promis à l’époque. Il doit aussi « dresser les perspectives de la rentrée », selon son entourage.

Plus de 250 pompiers luttaient toujours contre les flammes sur l’île touristique de Rhodes où 30.000 personnes ont été évacuées, « la plus grande opération » du type « jamais effectuée en Grèce », écrasée sous une fournaise favorisant les incendies.

Des centaines de touristes patientaient à l’aéroport international de Rhodes, en quête d’un vol pour rentrer chez eux, tandis que plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers l’île.

Donné perdant des élections législatives par tous les sondages, le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez est parvenu dimanche à limiter les gains de l’opposition de droite et conserve, contre toute attente, une chance de se maintenir au pouvoir in extremis grâce au jeu des alliances. Après dépouillement de plus de 99 % des suffrages, le Parti Populaire (PP) de son rival conservateur Alberto Núñez Feijóo totalisait 136 sièges sur un total de 350 au congrès des députés et le parti d’extrême droite Vox, son seul allié potentiel, 33 sièges. Ils ne totalisent donc à eux deux que 169 sièges, loin de la majorité absolue, qui est de 176. Le Parti socialiste de Pedro Sánchez est, lui, crédité de seulement 122 députés et Sumar, son allié de gauche radicale, de 31. Mais Pedro Sánchez, au pouvoir depuis cinq ans, se trouve paradoxalement dans une meilleure position que son rival conservateur et peut espérer se maintenir au pouvoir, car il a la possibilité d’obtenir le soutien des partis basques et catalans, pour qui Vox est un épouvantail.