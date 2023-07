Une information judiciaire, notamment pour tentative d’assassinat, a été ouverte mercredi après l’attaque à la voiture-bélier début juillet du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), a indiqué dimanche le parquet de Créteil. Le parquet a également retenu les chefs de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.

L’attaque a eu lieu dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juillet dans le cadre des émeutes qui ont éclaté à la suite de la mort de Nahel à Nanterre. Un véhicule en feu a été lancé à pleine vitesse en direction du pavillon de l’édile, Vincent Jeanbrun (LR) mais a terminé sa course dans un muret.

Douze personnes arrêtées

Si le maire était encore à l’hôtel de ville, sa femme, la conseillère départementale Mélanie Nowak, était présente et s’est blessée en prenant la fuite avec leurs deux jeunes enfants. Une enquête a immédiatement été ouverte pour tentative d’assassinat.

Cet épisode violent avait suscité une vive émotion dans le pays et l'indignation de l'ensemble de la classe politique. Une enquête avait été ouverte par le parquet et confiée à la police judiciaire, d'abord pour tentative d'assassinat avant d'être élargie aux chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et de destruction de bien par incendie en bande organisée.

C'est dans ce cadre que douze personnes ont été arrêtées le 12 juillet, puis placées en garde à vue. Ces personnes ont été remises en liberté le lendemain, sans poursuites à ce stade.