Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nommé jeudi à la tête du ministère de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, 34 ans, poursuit une ascension remarquée : s’il demeure le benjamin du gouvernement, cette jeune pousse de la Macronie s’est imposée comme un incontournable de l’exécutif. Désormais patron du « mammouth » - il est le plus jeune sous la Ve République à s’occuper de ce premier budget de l’Etat - où il succède à Pap Ndiaye, Gabriel Attal devra faire face à de nombreux défis : crise de recrutement d’enseignants, harcèlement scolaire et controverses sur la laïcité.

Il a déjà dû défendre son jeune âge et son passage dans une école privée ultra-élitiste. « On peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités. Un professeur sur trois a moins de 40 ans », a-t-il mis en avant. « Oui j’ai été à l’école privée. Je n’ai pas à renier et à m’excuser », a-t-il ajouté appelant à ne « pas critiquer les parents qui font ce choix ».

Le mois de juillet 2023 sera probablement le plus chaud depuis plusieurs « centaines, si ce n’est milliers d’années » à travers le monde, a affirmé jeudi le climatologue en chef de la NASA. Plusieurs records de chaleur ont déjà été pulvérisés en juillet, selon deux outils de l’Union européenne et de l’université du Maine aux Etats-Unis, qui conjuguent des données au sol et satellitaires pour créer des modèles générant des estimations préliminaires.

Mercredi, l’observatoire européen Copernicus avait déjà prévenu que le monde était sur la voie de connaître son mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures, après un mois de juin déjà record.

Après une minute de silence pour les victimes de la fusillade d’Auckland, le sport a repris ses droits jeudi. En quinze rencontres, jamais la Nouvelle-Zélande n’avait remporté un match de Coupe du monde, c’est désormais chose faite. Les Ferns ont créé la surprise en dominant la Norvège (1-0). A Sydney, poussées par l’Accor Stadium garni par 75.784 supporteurs, les Australiennes ont serré les dents pour obtenir les trois points face à l’Irlande (1-0), avec un but inscrit sur penalty.

Au programme de ce vendredi, trois matches : Nigeria-Canada (0-0), Philippines-Suisse et Espagne-Costa Rica (9h30 sur France 2).