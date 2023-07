« Avant même de vouloir gérer des femelles, travaille sur toi physiquement. » Cette sentence aux relents misogynes est issue d’une vidéo YouTube, intitulée « Comment gérer beaucoup de meufs !! », de l’influenceur 26mentality. Dans une autre vidéo, il conseille de choisir un endroit dont on puisse « s’enfuir » lors d’un premier date « en cas de malhonnêteté de l’adversaire » sur son physique. Des vidéos comme celles-ci, il en existe des centaines sur YouTube, Instagram et TikTok, publiées par des dizaines d’influenceurs « coachs en séduction » à destination des hommes.

Leur promesse ? « Aider les jeunes hommes à cumuler des expériences sexuelles avec de nombreuses femmes », résume Dimitra-Laurence Larochelle, maîtresse de conférences à l’Université Sorbonne Nouvelle en Sciences de l’information et de la communication et spécialiste des influenceurs. Mais, comme souvent dans le domaine de l’influence, pas besoin de réelles qualifications pour rassembler une large communauté. « Leur expertise repose sur leur propre fantasme misogyne » et sur « leur tableau de chasse », fustige Fiona Schmidt, militante féministe et autrice de L’amour après #MeToo : traité de séduction à l’usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes.

Un public jeune, prêt à toutes les dépenses

« J’ai couché avec plus de 350 femmes dont la plupart étaient sublimissimes », se vante ainsi Fabrice Julien sur son site Internet. « Depuis que je fais cette technique, j’ai beaucoup plus de résultats », jure 26mentality dans la vidéo mentionnée plus haut. « Ma méthode unique, basée sur des techniques éprouvées et sur mes années d’expérience, vous aidera à développer votre confiance en vous et à devenir le séducteur accompli que vous avez toujours rêvé d’être », promet quant à lui Alex Hitchens. Le premier compte plus de 300.000 abonnés sur sa chaîne thématique Le Grivois, les deux autres plus de 600.000 sur TikTok chacun.

Ils s’adressent principalement à de jeunes hommes « un peu paumés », pointe Fiona Schmidt, qui sentent « qu’ils ont perdu leur rôle "traditionnel" et leur position dominante au sein de la société », précise Dimitra-Laurence Larochelle. La plupart de ces influenceurs ont environ la trentaine, ce qui leur permet de tenir un discours de proximité avec leur audience, presque à la manière de grands frères. C’est là que se cache « l’aspect gourou », pour l’humoriste Justine Lossa, qui s’est fait une spécialité de les parodier, avec un côté « croyez tout ce que je dis et dépensez de l’argent ». Car si les vidéos TikTok et YouTube sont gratuites, beaucoup offrent d’autres programmes sur leurs sites Internet. Chez Alex Hitchens, au milieu de formations business, le pack « Dating addict » coûte 597 €, le cours « comment avoir de la conversation » 299 €. L’influenceur Illan Castronovo, ex-candidat de téléréalité accusé de viols, propose même un séminaire de 15 jours, moyennant 1.990 €.

Culture du viol et masculinisme

Dans ces vidéos et ces formations, « ils ont principalement des discours simplistes, rétrogrades, misogynes voire incitant à la violence envers les femmes », dénonce Justine Lossa. Du terme « femelle », employé à loisir par 26mentality, aux conseils pour « sexualiser une discussion » de Fabrice Julien, en passant par la miniature qui clame « les femmes sont inférieurs » (sic) d’Alex Hitchens, tout y est. L’idée est de « chosifier les femmes, d’en faire des pantins, des individus interchangeables », pointe Fiona Schmidt, « d’ailleurs ils parlent de "la femme" ». Ici, « les avancées sociales conquises par les revendications féministes » sont clairement ciblées, explique Dimitra-Laurence Larochelle.

Tous ces conseils pour « asseoir son pouvoir dans la relation hétéro » viennent surtout « alimenter la culture du viol », clame Fiona Schmidt. « Ils ont tous un manuel de la drague de rue alors que ça fait des années que les femmes veulent parler de harcèlement de rue », illustre Justine Lossa. Derrière ces grands discours de séducteurs, se faufilent surtout des idées pernicieuses, avec un « lien étroit entre masculinisme et extrême droite », voire « fascisme », ajoute l’humoriste. Dans une conférence privée, Stéphane Edouard, ancien chroniqueur radio devenu YouTubeur viriliste, explique par exemple que « sans arme, vous ne pouvez pas violer une femme », manière de nier le viol conjugal et de renvoyer au statut de menteuse de nombreuses femmes victimes de viol. Alex Hitchens, régulièrement virulent à l’égard des féministes, se demande si « les transgenres dépassent les bornes » ou si « la France est devenue invivable » dans d’autres vidéos.

« Trouver la bonne », un vernis de respectabilité conservatrice

Dans la droite lignée de ces positions réactionnaires, leurs arguments perpétuent aussi un « régime genré des émotions », développe Dimitra-Laurence Larochelle, avec l’idée que « l’amour se présente comme une affaire "féminine" ». Ce conservatisme masculiniste se retrouve dans le fin vernis de conseils pour « se caser », qu’on retrouve chez certains de ces influenceurs. « C’est fondamental dans la société patriarcale blanche », relève Fiona Schmidt, qui note une filiation directe avec « les idéaux de Pétain sur la hiérarchie dans le couple et la société ». « Il faut trouver la bonne, dans tous les sens du terme », grince Justine Lossa. Ce qui ne va, bien sûr, pas sans son lot d’injonctions. « Si elle montre ses formes, ça dégage. Si elle met trois tonnes de maquillage, ça dégage. Si elle a un compteur trop chargé, ça dégage. Si elle te dit "lui c’est qu’un pote", ça dégage », assène ainsi le bien nommé inspi_alpha.

Cette logique d’exigence pour trouver la future mère de ses enfants n’entre pourtant pas en concurrence avec l’objectif de séduire un maximum de femmes. « Les rapports sexuels sont représentés comme un capital qu’un vrai homme devrait cumuler pour affirmer sa masculinité », analyse encore Dimitra-Laurence Larochelle. Dès lors, ces influenceurs masculinistes n’hésitent pas à créer une hiérarchie y compris au sein des hommes. 26mentality fustige ainsi régulièrement les « fils de lâche » et proscrit la masturbation, une « perte de temps ». Car chez les « experts » masculinistes de la séduction, seul le tableau de chasse compte pour faire sa place dans la meute.