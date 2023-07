Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le suspense est presque terminé. Le remaniement du gouvernement d’Elisabeth Borne est attendu pour jeudi, les derniers « ajustements » ayant été effectués mercredi soir, avec, selon diverses sources, entre cinq et dix changements attendus. Gabriel Attal est pressenti à l’Education à la place de Pap Ndiaye, la secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire Marlène Schiappa est donnée sur le départ après avoir été épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne. La présidente du groupe Renaissance à l’Assemblée nationale, Aurore Bergé, pourrait remplacer Jean-Christophe Combe comme ministre des Solidarités. Le destin du ministre de la Santé, François Braun, reste incertain.

Un homme a ouvert le feu dans le centre d’Auckland, deuxième grande ville de Nouvelle-Zélande, jeudi matin, tuant deux personnes sur un chantier et en blessant six autres avant, semble-t-il, de retourner l’arme contre lui. Malgré cette attaque, le Premier ministre néo-zélandais, Chris Hipkins, a assuré qu’il n’y avait plus de menace et que l’ouverture de la Coupe du monde féminine, organisée conjointement par son pays et l’Australie, se déroulerait comme prévu. La cérémonie d’ouverture, qui a lieu à l’Eden Park d’Auckland/Tāmaki Makaurau, est diffusée par France 2 à 8h35, avant le match Nouvelle- Zélande/Norvège.

La RATP a identifié une série d’erreurs, un mois après un incident sur la ligne 4 du métro parisien qui a piégé des centaines de voyageurs en pleine heure de pointe, par une chaleur étouffante, dans cinq rames bloquées dans les tunnels. Une enquête avait été lancée à la demande du PDG de la RATP Jean Castex dans la foulée de l’incident, survenu le 14 juin sur cette ligne nord-sud qui dessert trois grandes gares parisiennes. Fortes chaleurs, heure de pointe et une information voyageur « parfois maladroite et majoritairement perçue comme tardive » ont contribué à rendre la situation pénible pour les usagers, selon un mémo dont l’AFP a obtenu copie. L’une des rames immobilisées dans le tunnel a « connu des dysfonctionnements de sonorisation, empêchant la réception de toute information à bord pendant près d’une heure », précise le mémo. Autre erreur reconnue par la RATP : la décision d’évacuer les rames bloquées dans les tunnels aurait dû intervenir plus tôt, en raison du « manque de visibilité sur le retour à la normale et des conditions dégradées d’attente » pour les voyageurs. Une succession d’incidents ont ainsi « conduit à de nombreuses situations compliquées », admet ainsi la RATP.