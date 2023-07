Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le dernier repas. Emmanuel Macron a tenté mardi de dédramatiser l’attente du remaniement imminent auprès de ses ministres, réunis pour un dîner à l’Elysée, alors que plusieurs sont en sursis. Selon plusieurs sources du camp présidentiel, on s’oriente vers un remaniement limité à six ou sept portefeuilles, une dizaine maximum.

Une annonce pourrait « potentiellement » avoir lieu dès mercredi en fin d’après-midi, selon l’entourage d’Emmanuel Macron. Parmi les plus menacés : Pap Ndiaye (Education), Jean-Christophe Combe (Solidarités), François Braun (Santé) et Marlène Schiappa (secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire).

Et une, et deux, et trois inculpations ? Mardi, Donald Trump a indiqué qu’il avait reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith l’informant qu’il était visé par l’enquête sur les événements liés au 6 janvier 2021 sur l’assaut du Capitole et le transfert du pouvoir.

Déjà inculpé par la justice fédérale dans le feuilleton des documents classifiés, et par celle de New York dans l’affaire Stormy Daniels et, Donald Trump risque, selon l’avocat spécialiste des questions de sécurité nationale Bradley Moss de faire face à des charges de « conspiration pour commettre une fraude aux dépens des Etats-Unis » et de « conspiration pour entraver une procédure officielle » du Congrès. Si une condamnation risquerait de l’envoyer en prison pour longtemps, une victoire à la présidentielle de 2024 pourrait le tirer d’affaire.

Les pompiers grecs ont été confrontés mardi à une cinquantaine de nouveaux incendies, mettant en garde contre le risque élevé de nouveaux feux mercredi en raison de vents forts attendus. C’est « une journée difficile. Les pompiers sont aux prises avec plusieurs incendies et se battent dans de nombreux secteurs du territoire », a expliqué le porte-parole des sapeurs-pompiers, Yannis Artopios.

Quarante-sept feux de forêt se sont déclarés au cours des dernières 24 heures, a précisé ultérieurement un autre porte-parole, Vassilis Vathrakogiannis. Deux d’entre eux, à l’ouest d’Athènes, n’étaient toujours pas maîtrisés en fin de journée. Le mécanisme européen de la Protection civile a été activé et quatre Canadair de France et d’Italie doivent arriver en Grèce en renfort « dans les prochaines heures », a-t-il annoncé.