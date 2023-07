Fiscalité, eau, éducation, handicap, logement… Et surtout pouvoir d’achat. La Première ministre Elisabeth Borne a annoncé ce mardi un inventaire de mesures très variées visant à améliorer le quotidien dans les territoires français d’outre-mer. Accompagnée de plusieurs ministres, la cheffe du gouvernement a présenté un plan de 72 mesures à l’issue d’un Comité interministériel des outre-mer (CIOM).

EN DIRECT | Prise de parole de la Première ministre @Elisabeth_Borne à l'issue du Comité interministériel des Outre-mer (CIOM), en présence des membres de son Gouvernement. https://t.co/LUb2QWa6Sj — Gouvernement (@gouvernementFR) July 18, 2023



« Nous voulons que nos compatriotes ultramarins vivent mieux, et qu’ils voient des changements, rapidement », a-t-elle déclaré devant la presse en présence de plusieurs de ses ministres. Les questions les plus sensibles - institutions, immigration et sécurité - n’ont pas été abordées lors de cette réunion.

2,3 milliards d’euros d’investissements

Parmi les décisions annoncées, une future réforme « en profondeur » de l’octroi de mer, protection tarifaire sur les produits importés dans les outre-mer. « L’octroi de mer contribue à la vie chère en outre-mer », a déclaré le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, qui a promis que la réforme de ce dispositif serait « totalement adoptée et mise en œuvre au plus tard en 2027 ».

Le coût de la vie est plus élevé en outre-mer que dans l’Hexagone, notamment du fait des prix alimentaires, selon une récente étude de l’Insee. Elisabeth Borne a par ailleurs annoncé 2,3 milliards d’euros d’investissements sur quatre ans (2024-2027) pour les infrastructures et les services publics, contre 1,8 milliard entre 2019 et 2022.

Le prix de l’eau en bouteille gelé

Ces investissements serviront « prioritairement pour financer les réseaux d’eau et d’assainissement, les infrastructures de transport et les écoles », selon la Première ministre, l’accès à l’eau étant, dans plusieurs collectivités d’outre-mer, entravé par la vétusté des réseaux.

Le décret gelant les prix de l’eau en bouteille à Mayotte, très attendu sur l’île de l’océan Indien en proie à une crise de l’eau, « sera publié demain », a-t-elle annoncé, promettant par ailleurs « de relancer l’élaboration d’un projet de loi spécifique à Mayotte ». En effet, la préfecture de l’île a annoncé la semaine dernière une intensification des coupures d’eau, jusqu’à une par jour pour les communes les plus densément peuplées. Depuis lundi, Mamoudzou, Koungou, Dzaoudzi-Labattoir et Pamandzi subiront sept coupures « nocturnes » par semaine, de 16 heures à 8 heures le lendemain matin. Les 13 autres villes du département français de l’Océan indien devront quant à elles faire face à trois « tours d’eau » de 24 heures par semaine, de 16 heures à 16 heures le lendemain.

Un « plan de rattrapage », de 150 millions d’euros sur quatre ans, sera engagé pour l’accompagnement médico-social des personnes handicapées, a-t-elle ajouté. Le gouvernement s’est en outre engagé à revaloriser les bourses étudiantes en outre-mer, de 30 euros par mois, et à ce que davantage d’ultramarins - trois sur quatre - deviennent éligibles aux aides à la continuité territoriale, qui permet d’avoir des billets d’avion à tarifs réduits.