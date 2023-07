Il y a un an presque jour pour jour, l’esplanade Cœur de Maine à Angers était endeuillée par la mort de trois personnes. Les jeunes victimes, âgés de 16, 19 et 21 ans, s’étaient interposées lors d’une rixe et avaient été mortellement poignardées par un homme de 32 ans. Un terrible événement qui avait poussé la mairie à sécuriser temporairement le site, en installant des grilles permettant de le fermer de nuit. Réunis en conseil municipal lundi soir, les élus angevins ont voté la transformation définitive de cette esplanade herbeuse de 3000m2, aménagée le long de la rivière.

« Il y a une nécessité de sécurisation et de réguler les usages », a indiqué Jeanne Behre-Robinson, adjointe au maire d’Angers chargée de la sécurité et de la prévention. Concrètement, le site sera transformé en un square clos, grâce à des travaux programmés au mois d’octobre. « Il sera doté de grilles paysagères discrètes permettant la fermeture de l’accès au public la nuit, à l’image des autres squares et parcs urbain de la ville », explique le site Internet de la mairie. Des plantations viendront acter cette métamorphose.

« Un immense constat d’échec »

Depuis son inauguration à l’été 2019, l’esplanade Cœur de Maine a été régulièrement le théâtre d’incivilités, occasionnant des nuisances en tous genres. A la levée du confinement, la mairie avait déjà pris la décision de fermer le lieu après que de nombreuses dégradations et bagarres sur fond d’alcool y avaient été constatées.

« Vous avouez un immense constat d’échec », a lancé la conseillère municipale d’opposition Claire Schweitzer (LFI), qui a voté contre la délibération en demandant plutôt « davantage de présence humaine ». « Cet espace ne profitait pas à un plus grand nombre, il était confisqué aux familles par quelques-uns, a estimé Jeanne Behre-Robinson. Fermer n’est pas un signal négatif. »

Dimanche, une plaque en hommage aux trois victimes a été dévoilée sur le site.