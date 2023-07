Le médecin anesthésiste Frédéric Péchier est sur le banc des accusés depuis 2017. Il lui est reproché l’empoisonnement de 30 patients, dont 12 mortels. Enfermé dans un mutisme depuis plusieurs années, le praticien a accordé un entretien à nos confrères du Parisien ce mardi, qu’il a toutefois pris soin de relire. Frédéric Péchier y dit vouloir rétablir des vérités, expliquant ne pas avoir été entendu par les juges pendant quatre ans : « Je risque la perpétuité pour quelque chose que je n’ai pas commis ! » clame-t-il.

Trois cas qui posent problème

L’anesthésiste reconnaît qu’il y a trois cas qui posent problème car « dans les poches d’injection, on a retrouvé des produits qui n’avaient rien à faire là ». Mais il ignore si cela est volontaire ou non, précisant que ce n’est pas à lui de le dire. Il n’y aurait pas d’autres preuves d’administration de produits anormaux hormis ces trois-là, selon lui.

Lorsque nos confrères du Parisien demandent à Frédéric Péchier comment il a été possible de retrouver un taux aussi fort de lidocaïne dans les ampoules (près de cinq fois la dose mortelle), le médecin se défend en expliquant que l’on connaît la dose toxique, mais pas la dose létale : « tout dépend des gens », précise-t-il avant de réfuter toutes accusations de vengeance envers ses collègues en période de conflits.

Si Frédéric Péchier n’a pas été incarcéré, il lui est interdit d’exercer l’anesthésie et de vivre à Besançon. Ce qu’il avoue mal vivre, expliquant avoir tout perdu : « Ma vie professionnelle, sociale, familiale… J’ai dû retourner vivre chez mes parents, dans ma chambre d’ado, c’est infantilisant. »

Prêt à se réexpliquer devant la justice

Le médecin avoue également ne pas voir son fils grandir et que son mariage n’a pas résisté à ces épreuves. Désormais sans revenu, le praticien a tenté de mettre fin à ses jours en octobre 2021 en se jetant d’une fenêtre en hauteur de l’habitation de ses parents, située près de Poitiers. Le fait, selon lui, de ne pas être entendu devenait insupportable.

Enfin si l’anesthésiste assure comprendre la souffrance des parties civiles en attente du procès et qui le pensent coupable, il se dit prêt à se réexpliquer : « Je n’ai jamais empoisonné personne ! Je suis innocent, et je me bats pour que cela soit reconnu. » Des explications que Frédéric Péchier pourra à nouveau donner au cours d’un procès d’assises qui doit se tenir en 2025.