Au bureau pour profiter de la clim, il n’y a guère qu’à travers son écran d’ordinateur qu’on voyage un peu. Et quand on vient à peine de démarrer une vie de travail avec un salaire léger comme un plume, les criques turquoise et les plages de sable blanc de l’économiseur d’écran ressemblent plus à une fiction qu’à une destination réaliste. Sans parents pour tout payer, les premières vacances de la vie d’adulte peuvent surtout consister en de longues heures de bus et des dortoirs partagés. Une perspective qui n’empêchera pas 59 % des jeunes de 18 à 30 ans de partir cet été, selon l’étude #MoiJeune* réalisée par 20 Minutes avec Opinion Way.

« On est dans les mêmes ordres de grandeur tous âges confondus, c’est rassurant », commente Eléonore Quarré, directrice Conseil-Pôle opinion chez Opinion Way, mais « sur le temps et le budget, ça diffère ». Parmi les 32 % de répondants qui affirment rester à la maison tout l’été, 35 % évoquent « un budget trop serré », 29 % ont pris un job d’été. « Ce sont des épargnants forcés », analyse le sociologue Michel Fize, pointant les charges à venir à la rentrée, notamment pour les étudiants. Ceux qui partent resteront vigilants avec les cordons de la bourse : 38 % ont un budget inférieur à 500 euros, pour un budget moyen de 820 euros. « Largement inférieur à la moyenne des Français, qui est de 1.512 euros », souligne Eléonore Quarré.

« L’arbitrage entre dépenses et environnement est complexe »

Autant dire qu’au moment de choisir sa destination, le budget est un élément « prioritaire » chez 67 % des répondants. Mais ouvrons un peu le champ de possibles pour voir à quelles vacances aspire la jeunesse. Au sein de notre panel, les considérations éthiques (84 %) et écologiques (72) % sont au moins qualifiées « d’importantes » dans le choix des vacances. 43 % déclarent désormais préférer le train à l’avion si possible, quitte parfois à renoncer à certaines destinations ou à y passer plus de temps. Et une fois sur place, 71 % font attention à éviter les activités « qui abîment l’environnement ». « Cela traduit une préoccupation majeure des jeunes face au mauvais traitement de l’environnement », note Michel Fize, évoquant la figure de Greta Thunberg.

Pourtant, à bien y regarder, l’écologie n’apparaît qu’en quatrième place des priorités des jeunes. « L’arbitrage entre dépenses et environnement est complexe », analyse Clément Royaux, chargé d’études chez Opinion Way, et « en période d’inflation, on finit par choisir la solution la moins chère », puis « on s’arrange avec sa conscience sur place en limitant nos comportements ». « Il y a aussi une forme d’honnêteté chez ceux qui partent à l’étranger », ajoute-t-il. « Cela pose aussi la question de ce que la société met en place pour faciliter les pratiques vertueuses », souligne Eléonore Quarré.

Musée et repos au menu

L’important, pour ces jeunes en vacances, reste surtout de se reposer. Les 18-30 ans privilégient assez largement les « vacances culturelles » (34 %), « en famille » (28 %) et pratiquent volontiers le farniente (22 %), par rapport aux « vacances sportives » (12 %) et à « la fête » (9 %). Un effet post-Covid pour Clément Royaux : « il y a une curiosité à assouvir et une redécouverte de l’espace public sans le masque ». Eléonore Quarré note une « envie d’être très au calme », notamment en évitant le surtourisme, et de « se reconcentrer sur la convivialité ». Voire de se créer « un cocon » et d’embrasser un « côté régressif avec le doudou dans la valise », cité par plusieurs répondants. Mais pour Michel Fize, « les jeunes ne sont pas moins funs qu’avant ! » Il y a, après tout, largement le temps de faire un peu la fête une fois les musées fermés, même si ce n’est pas priorité.

Voilà pour les vacances que les jeunes s’apprêtent à passer. Mais, quelles sont celles auxquelles les 18-30 ans rêvent ? Affranchis de toute contrainte budgétaire, plusieurs destinations reviennent avec insistance : la Polynésie française, le Japon, la Nouvelle-Zélande, la Scandinavie, les îles grecques… Certains jeunes évoquent une montée en gamme niveau confort et le souhait d’avoir leurs proches avec eux. De nombreux « tours du monde » sont aussi au menu. Jusque-là, rien de très étonnant. « Il y a un côté fantasme du voyage, ce n’est pas sûr qu’ils le réalisent s’ils avaient vraiment le budget », remarque Clément Royaux.

Les rêves écolos d’une « jeunesse réaliste »

L’aspiration écolo s’affirme dans les rêves d’une autre catégorie de jeunes, adeptes de vacances itinérantes : « en pleine nature avec une tente et le chien », « visiter l’Irlande à pieds », « faire le tour du monde à vélo », « le plus long itinéraire possible en train », « un tour du monde en sac à dos avec mon copain », « un road trip écolo en Islande pour m’en prendre plein les yeux », peut-on lire. Plusieurs d’entre eux aimeraient s’équiper d’un van. « C’est une version plus simple du voyage, qui permet de s’ancrer dans des vacances plus authentiques », explique Eléonore Quarré, et qui « s’inscrit dans une tendance émergente des vacances itinérantes ».

Mais les rêves de certains sont bien plus terre à terre, voire brutaux. « Je serais dans un institut pour maigrir », dit l’un des répondants, quand un autre voudrait « rester à 20 km » de chez lui pour « faire des balades » en découvrant la faune et la flore locale. Et parfois, même avec un budget extensible à volonté, l’arbitrage ne permet pas de concilier toutes les aspirations : « Je voudrais visiter les plus grandes merveilles du monde, mais cela nuirait beaucoup trop à l’environnement. Je me refuse à prendre l’avion pour cela », dit un autre. « Cela renvoie à l’idée d’une jeunesse réaliste, qui n’a plus le temps d’être idéaliste car la crise est là », assène Michel Fize. « L’époque n’a jamais été aussi dure pour les jeunes, ils vont aux banques alimentaires, aux restos du cœur », rappelle-t-il. Difficile alors de se projeter dans des vacances de rêve. Finalement, les vacances idéales sont peut-être celles qui consistent à « ne rien faire du tout, mais plus longtemps » !