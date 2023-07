L’alerte a été donnée jeudi soir. Depuis cette date, les détenues ainsi que le personnel de la prison des femmes de Rennes n’ont plus le droit de boire l’eau du robinet. « Des questions se posent autour de la qualité de l’eau », indique la direction, confirmant une information de Ouest-France. A certains endroits du bâtiment, les seuils sont en effet à la limite des normes de potabilité en raison de la présence de bactéries dans des canalisations.

« Des tests sont en cours et des mesures préventives et curatives seront probablement prises en conséquence », poursuit la direction de la prison des femmes. En attendant un retour à la normale qui devrait prendre plusieurs semaines, des bouteilles d’eau sont distribuées tous les jours aux détenues et aux personnels.

Mi-novembre, la prison des femmes de Rennes avait déjà été privée d’eau potable en raison de la présence de légionelle dans les circuits d’eau chaude. Selon Ouest-France, il avait fallu un mois et demi à administration pénitentiaire pour rétablir la situation.