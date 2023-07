En plus des Alpes-Maritimes, en vigilance orange canicule depuis le 9 juillet, six autres départements ont été placés ce lundi en alerte par Météo-France. Il s’agit du Vaucluse, du Var, des deux départements de Corse, des Pyrénées-Orientales et des Alpes-de-Haute-Provence. Météo France prévoit des températures pouvant atteindre les 40°C dans ces départements, et met en place la vigilance dès minuit.

🌡️Accentuation en cours de la #chaleur à l'échelle nationale avec un pic d'intensité mardi.

Episode caniculaire durable sur le Sud-Est. #VigilanceOrange🟠#canicule 🌡️

Sur son site internet, Météo France indique que cet épisode caniculaire n'est pas exceptionnel, mais qu'il nécéssite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées. Dans le département des Pyrénnées-Orientales, le pic de chaleur sera intense mais de courte durée.

Une hausse du mercure ce mardi

Ce mardi, la hausse du mercure va se poursuivre avec des températures maximales qui dépasseront les 30°C sur l'ensemble du pays hormis les côtes de la Manche et la façade atlantique, selon Météo France. Un pic de chaleur est attendu dans le Sud, et des températures oscillant entre 34 et 38°C. Les 40°C devraient être atteint sur l'intérieur de la Provence, de la Corse, des Pyrénnées-Orientales et probablement dans le Tarn et l'Isère.

Les températures nocturnes resteront élevées pour les départements concernés par le vigilance orange.