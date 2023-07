D'« homicide involontaire » à « homicide routier ». Ce lundi après-midi, Elisabeth Borne, lors d’un comité interministériel de la Sécurité routière doit annoncer la création d’une qualification d'« homicide routier ». C’est un changement de dénomination « symbolique » car il n’y a pas de création d’un nouveau délit ni alourdissement des peines encourues, a indiqué Matignon ce dimanche. L'« homicide routier » est revenu dans l’actualité lors de l’accident de Pierre Palmade. En 2021, c’est la mort du fils de Yannick Alléno, Antoine 24 ans, qui avait relancé le débat.

Un décès qui a bouleversé Marc Lévy. « Quand j’entends la détresse de Yannick Alléno, ça me révolte ! Ça me révolte qu’en France le crime de la route soit aussi mal jugé, nous confiait l’écrivain, fin mai en marge d’une interview sur son rôle d’ambassadeur de la Croix-Rouge. Comment est-ce qu’un type sous l’empire de l’alcool ou de la drogue, qui va faucher un gamin de 18 ans et qui est récidiviste n’est pas condamné à dix ou vingt ans de prison pour meurtre ? C’est un assassin ! Que fait la justice ? Que font les politiques ? »

Le message porté par les familles de victimes « choquées de cette qualification d’homicide involontaire », selon l’entourage de la Première ministre, a été entendu. Marc Lévy, toujours aussi « révolté » par cette violence routière, espère : « le jour où les assassins seront mis en tôle pour dix ans, croyez-moi les choses changeront, et dix ans ce n’est pas cher pour avoir tué un jeune de 18 ans. »