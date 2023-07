« Attention au départ ». Jeudi, plus de 300 voyageurs de Lyon Part-Dieu prenaient place à bord du train de la Renfe en direction de Barcelone. Un train quasi complet pour le lancement de cette ligne exclusivement gérée par cette compagnie espagnole après sept mois de suspension dû à la fin de la collaboration avec la SNCF.

« Je suis très contente qu’ils aient remis cette ligne en circulation », confie Maud, qui part rendre visite à son frère avec son bébé. Pour elle, c’est le mode de transport le « plus pratique », en plus « d’être écologique ». Même constat pour Victoria et Maxime, qui cherchaient à rejoindre un endroit où passer leurs vacances « sans prendre l’avion ». « Cinq heures pour rejoindre Barcelone, c’est imbattable ! », insiste cette Lyonnaise de 28 ans.

Bientôt un Paris-Lyon exploité par la Renfe ?

Autre argument non négligeable : le prix. Pour fêter ce retour, des tarifs promotionnels ont été mis en vente. Le prix débutait à 29 euros pour l’itinéraire complet entre la capitale des Gaules et celle de la Catalogne et à 9 euros pour relier les sept gares françaises desservies entre elles. De quoi séduire les passagers ! « C’est complètement plus avantageux. Ça me fait moins cher que de sortir d’Ambérieu-en-Bugey et de venir à Lyon », lance Fanny, qui prend habituellement sa voiture pour aller à Barcelone. Marilyn n’a pas hésité non plus. En voyage à travers l’Europe avec sa famille, elle pensait prendre l’avion. « Presque 200 euros de différence », souligne-t-elle. Au total, en trois semaines de mises en vente, 43.000 billets ont été vendus.

Jusqu’en septembre, la Renfe propose un aller-retour quotidien du vendredi au lundi. Pareil pour la ligne Marseille-Madrid qui sera lancée dès le 28 juillet. D’ici l’automne, la fréquence atteindra 28 trajets hebdomadaires.

Après le sud de la France, la compagnie espagnole veut conquérir la capitale. L’exploitant aimerait relier Paris à Lyon, avant les Jeux olympiques 2024. Une liaison très convoitée, car très rentable, déjà opérée par l’italien Trenitalia depuis décembre 2021. Pour les voyageurs, cette concurrence « est une bonne chose ». Selon Anna, « ça pourra peut-être pousser la SNCF à changer ses méthodes et ses pratiques » et surtout « ses tarifs » qui restent « très élevés ». D’après BFMTV, un an après l’arrivée des trains italiens sur la ligne Paris-Lyon, les prix étaient en baisse de 8 %.