C’est un peu « la tradition dans la tradition », comme l’illustre Sébastian Roché, directeur de recherche au CNRS et auteur de La Nation inachevée. La jeunesse face à l’école et la police (Grasset). Alors que la France fête la prise de la Bastille, le 14-Juillet est aussi souvent le rendez-vous des voitures brûlées et des échauffourées avec la police.

Cette année, alors que les émeutes liées à la mort de Nahel sont encore dans toutes les mémoires, le gouvernement mobilise des moyens exceptionnels avec 45.000 policiers et gendarmes les 13 et 14 juillet au soir, et 130.000 membres des forces de l’ordre au total déployées. Parce qu'un soir de Fête nationale n’est pas la fête pour tout le monde. Comme souvent au lendemain de la Saint-Sylvestre, post 14-Juillet on compte régulièrement les voitures brûlées et les accrochages avec les forces de l’ordre.

Un défouloir pour tromper l’ennui

Ces violences, qui sont apparues depuis une quarantaine d’années s’expliquent, selon Christian Mouhanna, chercheur au CNRS et au Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales (Cesdip), en partie par l’ennui : « La destruction est un moyen de se défouler, de faire quelque chose, dans des parties de la France où souvent il n’y a pas d’activité. » « S’il y a souvent des heurts pendant ce moment de réjouissances, c’est qu’en parallèle de la collectivité qui célèbre, de la société qui va bien, il y a une contre-célébration de la société des laissés-pour-compte qui inverse les codes et en fait un moment de confrontation », analyse pour sa part Sébastian Roché qui compare la situation au « charivari du Moyen-Âge ».

Le 14-Juillet, et c’est quelque chose de rare pour une démocratie, la France fait une démonstration de force en faisant défiler son arsenal militaire. C’est l’Etat qui montre ses muscles. A part la Russie ou la Chine, peu de pays exposent ainsi leur armée lors d'une journée dédiée. Confronter à la police serait-il une façon de contester cette force étatique ? C’est peu vraisemblable car « le pouvoir se trouve à Paris et les heurts se déroulent dans toute la France, pas seulement dans la capitale », répond Sébastian Roché. D’autant que « cela arrive aussi le 31 décembre », rappelle Christian Mouhanna. Selon le chercheur, un désir « inconscient ou non, de rébellion à l’occasion de l’anniversaire d’une émeute où il y a eu des morts pour renverser le régime » peut en revanche se faire ressentir.

Le gouvernement « essaye de se rassurer »

Quant au pouvoir, lui, il se veut ferme, craignant des débordements plus violents. Emmanuel Macron a, en effet, prévenu : « S’il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l’ensemble de nos concitoyens puisse vivre dans le calme. » Tous les ans, il y a des débordements, des voitures brûlées, « les autorités savent qu’il peut y avoir des dégâts, alors ils anticipent », mais là « les émeutes sont toutes fraîches et le gouvernement craint qu’elles réapparaissent, même s’il se trompe », avance Sébastian Roché. « Il n’y a pas de mouvement plus fort que le reste de l’année parce que c’est le 14-Juillet », abonde Christian Mouhanna.

Le gouvernement « essaye de se rassurer et de rassurer la population » avec un lourd dispositif policier engagé, explique encore Christian Mouhanna, qui assure que l’annulation du traditionnel discours du président de la République apparait comme un « symptôme d’inquiétude ». Sans oublier les collectivités territoriales qui préfèrent également annuler les festivités plutôt que de prendre le risque de possibles dégâts matériels.

Reste que les échauffourées liées aux moments de fêtes ne répondent pas au même mécanisme que les émeutes. Ces dernières « sont toujours déclenchées par des injustices institutionnelles », souligne Sébastian Roché. En 2005, c’était la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, 17 et 15 ans, à la suite d’une course-poursuite avec la police. Cette année, c’est celle de Nahel, 17 ans, tué par un tir à bout portant lors d’un contrôle de police.

« Le gouvernement se dit que les cendres sont encore chaudes mais les émeutes se déroulent en cycles courts, sur quelques jours, et on n’a jamais vu d’émeutes se raviver deux fois au même endroit », explique Sébastian Roché à 20 Minutes. Car désormais, selon nos experts, la colère de ces émeutes est consumée. « La recharge, c’est les contrôles au faciès, les contrôles de police brutaux qui détournent les jeunes de la nation de la République. Quand on est victime d’une injustice de la part d’un représentant de l’Etat, on n’a plus confiance en l’Etat », conclut Sébastian Roché. Cette société des « délaissés », celle qui ressemble à une cocotte-minute sous pression, serait donc prête à exploser un 14-Juillet tout comme n'importe quel autre jour de l’année.