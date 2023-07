A partir de ce vendredi, la chaleur va monter d’un cran dans le Sud-Ouest, sans qu’on puisse parler de canicule. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des averses orageuses sont annoncées par Météo-France, de l’Aquitaine au Centre. « Dans l’après-midi, le mercure s’envole avec pas moins de 30 à 37 degrés dans le Sud-Ouest et dans les terres de Provence », selon le dernier bulletin de Météo-France.

A Toulouse et Bordeaux, on s’attend à 33 degrés au maximum ce vendredi, et 30 à Biarritz. Samedi, des averses sont prévues sur la région bordelaise et une partie de la côte basque. Dimanche, le temps s’annonce moins pluvieux et aussi moins chaud.