Des policiers envoyés à la fac pour mieux comprendre la population

Les relations entre la police et la population, c’est un peu je t’aime, moi non plus. Il y a des hauts, comme on l’a vu à l’époque des attentats, et il y a des bas, notamment pendant les manifs des « gilets jaunes ». Pourtant, les uns ont besoin des autres, et inversement. Si, à la lumière d’événements récents, certains ont évoqué la rupture du lien entre les Français et leurs forces de l’ordre, côté police, on s’en défend. Mais la société change, les gens changent ainsi que leurs comportements. Et la meilleure façon de comprendre l’autre, c’est de l’étudier. Ainsi, dès la rentrée de septembre, une première promotion de policiers va suivre une formation d’un an débouchant sur un diplôme universitaire (DU) de sociologie intitulé « police-population ». Philippe Lutz, commissaire général à l’emploi des services actifs de la police nationale, explique à 20 Minutes en quoi cela consiste.

Concrètement, c’est quoi ce DU « police-population »

Il s’agit d’une formation d’un an, dispensée en présentiel à l’université de Picardie Jules Verne, à Amiens. Les policiers volontaires pour suivre ce DU auront 120 heures de cours dans l’année, à raison de deux jours par mois.

Dans le fond, il s’agit de sociologie, donc ce sont des sociologues qui interviendront, de l’université d’Amiens, de l’université Paris Nanterre, de l’Ecole normale supérieure… Tous sont des universitaires qui connaissent bien la police et qui travaillent déjà depuis longtemps sur les questions de sécurité et de relations police-population. D’autres, comme Fabien Jobard du CNRS, sont plus orientés sur l’aspect délinquance et ordre public. Mais ces thématiques s’intègrent parfaitement dans ce DU.

Quel est le but de ce diplôme ?

On ne veut pas transformer les policiers qui le suivent en sociologues. L’idée est de leur donner une formation accrue sur un certain nombre de phénomènes. L’un des sujets de ce diplôme est, par exemple, l’entrée en délinquance et tous les phénomènes de déviation des comportements. Pour un policier de terrain, c’est important d’avoir ces éléments de réflexion et de structuration dans son travail quotidien.

Ce bagage est bien supérieur à ce que comporte la formation initiale des policiers. Il devrait leur permettre de réfléchir davantage à leurs actions de chaque jour, de voir les choses de manière différente à la lumière de cette formation. Mais aussi, de manière plus globale, de trouver des axes de développement dans les relations entre la police et la population qui n’ont pas encore été identifiés au sein des services.

Pourquoi ne pas intégrer ces thématiques à la formation initiale ?

C’est une bonne question en effet. Pour autant, ce DU n’a pas vocation à être un « one shot » et il sera très certainement renouvelé les années suivantes. Là, cela fonctionne sur la base du volontariat et l’on a constaté que c’est un sujet qui intéresse au vu du nombre de candidatures qui s’élève à plus de 200. On mise aussi sur le ruissellement de l’expérience des premiers candidats pour en motiver d’autres pour les prochaines promotions.

A côté de cela, nous avons fait des propositions pour faire intervenir des universitaires dans les formations des gardiens de la paix, plus seulement des cadres. La finalité a court terme est que chaque promotion de nouveaux policiers ait pu avoir au moins une intervention de ce type.

Le lancement de ce diplôme est-il une réponse au contexte tendu de ces dernières années ?

Ce n’est ni une réponse, ni une réaction. La réflexion n’est d’ailleurs pas nouvelle au sein de la police. Même si cela peut être difficile, même si les fonctionnaires ont parfois l’impression que la population ne les aime pas, j’ai toujours considéré qu’entretenir la relation avec la population est un élément essentiel. Les « gilets jaunes » ou les dernières émeutes, dire que cela est lié à une dégradation de la relation entre police et population est extrêmement réducteur. Ce n’est qu’un élément parmi beaucoup d’autres. Et il serait malhonnête de dire que 50 stagiaires envoyés faire un DU vont tout changer.

En revanche, peut-être que la situation actuelle est pour quelque chose dans le nombre de candidatures reçues pour ce diplôme. Cela montre que les policiers se posent des questions et cherchent des clés, des solutions. Mais ce qui revenait souvent dans leurs lettres de candidature, c’est l’envie de comprendre les phénomènes de délinquance ou encore de savoir comment cela se passe dans d’autres pays.