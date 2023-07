Un simple hashtag avait symbolisé la libération de la parole des femmes dans le monde entier. Près de six ans après la vague #Metoo sur Twitter, un autre mot-dièse pourrait-il la mettre en danger ? Outre-Atlantique, #sahm pour « stay at home mother » fleurit sur TikTok. Au milieu de vidéos de bambins facétieux, on y voit Sam, une jeune Américaine, en plein tuto dressage de table. Un tablier vintage noué autour de la taille, elle dépose délicatement les couverts sur un air de jazz des années 1940. Un simple tour sur son profil permet d’en avoir le cœur net.

Avec ses posts se moquant de l’égalité hommes-femmes, Sam n’est pas une simple aspirante influenceuse lifestyle, mais bien une « tradwife », un mouvement prônant le retour aux années 1950 et à la famille traditionnelle. Traduction : le mari au travail, la femme qui récure la maison, s’occupe des enfants et prouve son amour en acceptant toutes les demandes de son homme.

Avec son petit contingent de 1.500 followers et sa dizaine de posts, Sam vient de rejoindre ce mouvement qui conquiert la Toile, mené entre autres par Estee Williams, ses 120.000 followers sur TikTok, ses tutos fooding et même son article de CNN (en 2022).

Conservatisme, grand remplacement… et tuto cuisine

Cuisine, pâtisserie, ménage, totale dépendance financière, etc. Au questionnaire de l’antiféminisme, ce mode de vie coche de nombreuses cases. « C’est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux pendant la présidence de Donald Trump et on a pu observer une hausse des recherches en pleine pandémie, un moment où beaucoup de femmes se posaient des questions sur leur mode de vie », éclaire Cécile Simmons, chercheuse à l’Institute for Strategic Dialogue, un think thank spécialisé sur les questions d’extrémisme et de polarisation.

En France, les exemples ne sont pas légion, mais ils existent. Après une (courte) carrière politique à l’extrême droite, Thaïs d’Escufon opère un rebranding sur une chaîne Youtube consacrée à la « psychologie des rapports hommes-femmes ». A grands coups de facecam et de gifs, elle y dévoile « le grand secret des femmes » ou les dessous de l’application de rencontres Tinder dans des vidéos qui atteignent parfois 300.000 vues.

Le « white baby challenge »

Derrière la communication, l’idéologie prospère. « En France, il faut distinguer le milieu identitaire du milieu traditionaliste, analyse Jean-Yves Camus, journaliste et politologue français spécialiste de l’extrême droite. Les traditionalistes suivent la doctrine de l’Eglise. Mais il faut aussi faire bouillir la marmite et les femmes souhaitent parfois travailler ou doivent travailler pour faire face aux réalités économiques. Les identitaires, parmi lesquels Thaïs, ont avant tout une idée nataliste : faire des enfants français pour éviter la submersion migratoire. »

Au rang des brillantes idées lancées par la mouvance sur les réseaux sociaux, le « white baby challenge ». « J’en ai fait six, faites pareil ou battez-moi », incitait la suprémaciste américaine Ayla Stewart sur son blog en 2017. Dans son cas, le propos politique est explicite. Mais la stratégie adoptée par d’autres influenceuses, prônant pourtant les mêmes idées, se révèle moins frontale.

Idéologie et codes mainstream

« C’est un spectre, il y a à la fois la fois des idéologues et d’autres femmes qui produisent du contenu moins marqué politiquement en apparence. Ça permet d’augmenter ses audiences en exploitant des esthétiques populaires sur les réseaux sociaux, comme le cottagecore [le retour à la campagne, en français]. Par exemple, l’esthétique tradwife est très visuelle, ça peut être difficile de se rendre compte au premier abord ce que ça véhicule », précise Cécile Simmons. « Ces influenceuses empruntent aux codes mainstream. Elles vont mettre des liens sur leurs profils qui renvoient à des blogs de maquillage, de lifestyle. Cette stratégie permet aussi de limiter le risque de censure des vidéos », explique la chercheuse. Une manière de passer sous les radars.

Produit d’importation des Etats-Unis et de Grande-Bretagne, ce conservatisme aux relents d’extrême droite est mariné à la sauce française par certaines influenceuses. Hanna Gas, qui séduit une communauté de 57.000 personnes sur Instagram, se décrit comme experte « en étiquette et savoir-vivre à la française ». Tout en ne proposant aucun pantalon pour femmes dans sa boutique de vêtements en ligne, comme l’a repéré Madame Figaro.

A l’inverse, Pearl Davis, présentée comme la « Andrew Tate au féminin » outre-Manche, enchaîne les polémiques pour appuyer ses propos masculinistes. Face aux idées véhiculées par ces « gourous 2.0 », Cécile Simmons y voit plus « une intersection entre l’antiféminisme et une idéologie anti-immigration » qu’une dérive sectaire. Avec une volonté de dissimulation, pas toujours réussie, avance Jean-Yves Camus avant de conclure : « Pour Thaïs d’Escufon, son passé (ex Action française et Génération identitaire) parle pour elle, malgré ses tentatives de lisser son image. »