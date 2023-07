Les Alpes-Maritimes resteront jeudi en alerte canicule, dernier département en vigilance orange d’un épisode caniculaire qui a commencé dimanche sur le sud-est de la France, selon Météo-France.

L’alerte à la pollution de l’air aux particules fines d’origine désertique est également maintenue pour jeudi sur ce département, annonce de son côté AtmoSud, l’observatoire de la qualité de l’air. Sur le reste de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la qualité de l’air s’améliorera grâce au mistral qui dispersera les polluants.

Des températures élevées malgré l’orage

Les températures ont baissé sensiblement mercredi après-midi, après l’important passage orageux de la veille, a indiqué Météo-France. Mais en moyenne et basse Vallée du Rhône, en Corse et particulièrement sur les Alpes-Maritimes, « on conserve cependant des températures élevées ».

Dans l’après-midi de jeudi, les températures vont avoisiner les 33 degrés pour les Alpes-Maritimes et les 35 à 36 °C pour la Corse et le Var, prévoit Météo-France.