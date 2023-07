Plus de peur que de mal pour les passagers du vol Toulouse-Munich au départ de l’aéroport de Blagnac à 13h30 ce mercredi. Alors que l'A320 s’apprête à atterrir quelques minutes après, un important orage gronde semant la panique à bord. « Il faisait nuit noire à 3 heures de l’après-midi, on voyait que ce n’était pas normal », témoigne l’une des passagers du vol qui ne se remet encore pas de ses émotions. « Quand l’orage est tombé, l’avion a fait comme des montagnes russes. C’était impressionnant… On montait, on descendait. On s’est tous regardé. La peur se lisait sur les visages. L’avion est reparti comme si on allait décoller, mais il a été obligé de faire demi-tour. »

La boucle que le vol a dû faire... - Capture d'écran

Face à Mère Nature, l’avion de la compagnie allemande Lufthansa est obligé d’atterrir en urgence en Autriche, dans l’aéroport de Salzbourg. « Maintenant, on attend pour repartir et finir nos 20 minutes de vol pour l’Allemagne. Ça peut prendre 30 minutes comme des heures. L’équipage nous a expliqué qu’on dépendait de l’orage », ajoute la Toulousaine qui vit à Berlin.

Dans ce petit aéroport autrichien, les passagers ont patienté dans l’avion avant de pouvoir redécoller vers 17h30 et atterrir enfin à Munich, sans problème, cette fois-ci.