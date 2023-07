Lahcene a les larmes aux yeux. A 53 ans, il se prépare à défiler, vendredi matin, sur les Champs-Elysées, à l’occasion du 14-Juillet. « Pour nous qui sommes issus de la société civile, c’est un grand moment », souffle-t-il, ému, entre deux répétitions de la cérémonie sur la place de la Concorde. Originaire de région parisienne, il s'est porté volontaire pour intégrer, il y a neuf mois, la réserve opérationnelle de la police nationale.

Une dizaine de jours par mois, il sert au sein d’une CRS autoroutière. Le reste du temps, il est « responsable d’un service achat/logistique/sécurité ». « Depuis toujours, j’ai voulu exercer le métier de policier. Pour diverses raisons, je ne l’avais pas fait à l’époque. Aujourd’hui, j’ai la possibilité de servir la France et les citoyens, et je suis fier de le faire », raconte-t-il.

La réserve opérationnelle de la police nationale a été lancée il y a tout juste un an. Ce dispositif permet aux personnes majeures qui le souhaitent de s’engager aux côtés de policiers, en parallèle de leurs études ou de leur emploi. « La police compte aujourd'hui environ 1.200 réservistes issus de la société civile. Nous comptons en recruter 2.500 par an, pour arriver à 30.000 d’ici à 2030 », explique à 20 Minutes le commandant divisionnaire Eric Labonne.

« Nous constatons un véritable engouement, avec beaucoup de postulants », se félicite-t-il. Les candidats suivent deux sessions de formation de 15 jours, avant d’intégrer une direction de la police : police aux frontières, CRS autoroutières, police judiciaire… « Ils portent les mêmes tenues que les policiers actifs, sont armés, et sont soumis au même code de déontologie », souligne Eric Labonne. Les réservistes peuvent servir au maximum 90 jours par an, et sont rémunérés pour exercer leurs missions.

« Un rêve de gamin »

En intégrant la réserve, Bertrand, 52 ans, a lui réalisé « un rêve de gamin ». « Il y a plus de trente ans, je voulais déjà rentrer dans la police. Mais la taille limite était fixée à 1m71 pour les hommes. Et je n’ai pas pu passer le concours », confie-t-il. « Comme je voulais travailler et me consacrer aux autres, j’ai fait une carrière comme aide-soignant dans un hôpital. Et lorsque la réserve a été lancée, l’année dernière, j’ai sauté sur l’occasion. » A l’issue de sa formation, il a été affecté à la police aux frontières, à Orly. « Il n’y a pas de routine, c’est ce que j’aime dans ce métier », poursuit-il. A l’idée de défiler sur la plus belle avenue du monde, Bertrand ressent « des frissons, une boule au ventre ». « Mais c’est un honneur, un réel privilège. »

Le commandant Labonne observe attentivement les répétitions du défilé - Thibaut Chevillard

Sabrina, 42 ans, est policière municipale la journée à Sucy-en-Brie, dans le Val-de-Marne. La nuit, elle exerce dans la police nationale, au sein d’une CRS autoroutière. « Je dors lors de mes jours de repos », sourit-elle. Pourquoi ce choix ? « Je travaille en étroite collaboration avec les policiers nationaux. Et j’ai remarqué qu'ils manquaient d’effectifs. Je me suis dit que je devais les aider en m’engageant », résume-t-elle. Sabrina consacre environ quatre jours par mois à la réserve opérationnelle, « ainsi que la moitié de mes vacances ». Les missions qu’elles exercent à cette occasion « sont très différentes » de celles qu’elle effectue la journée. « Avec la police nationale, je travaille sur l’autoroute, alors qu’avec la police municipale, je reste dans la ville. On fait du stationnement ou on garde le marché. »

Une « porte ouverte » sur la police nationale

Alors que les forces de l’ordre ont été très éprouvées par les violences urbaines qui ont éclaté après la mort de Nahel à Nanterre (Hauts-de-Seine), Lahcene constate que ses collègues sont « fatigués » d’être « harcelés, méprisés parfois ». « Quand on est avec eux, on peut leur apporter un soutien, une aide. » Ces épisodes l’ont « renforcé dans l’idée » qu’il avait fait le bon choix en intégrant la réserve. Bertrand ne dit pas autre chose. « Ici, je suis à ma place. » Il voit la réserve comme une « porte ouverte » sur la police nationale, permettant à chaque citoyen de se faire une idée sur le métier de policier.

Lahcène (en blanc à droite) ressent "une grande émotion" à l'idée de défiler sur les Champs-Elysées le 14 juillet prochain

- Thibaut Chevillard

Les réservistes « nous amènent l’expérience que les policiers actifs n’ont pas. Ils ont une famille, un travail, énormément de recul », observe le commandant Labonne. Ceux issus de cette première promotion « sont des ambassadeurs pour nous », note-t-il. « Les policiers actifs restent dans leur bulle, on ne va pas à l’extérieur. Quand les réservistes retournent travailler au civil, ils vont raconter à leurs collègues ce qu’ils font avec nous. Et c’est un discours qu’ils n’ont pas l’habitude d’entendre, puisque nous ne sommes pas chargés d’aller parler dans les entreprises. »