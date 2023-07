A la nuit tombée le 14-Juillet, le ciel français devient le théâtre d’un spectacle de son et lumière grandiose. Une sélection d’explosifs lancés un à un pour former des étoiles brillantes, multicolores… et surtout assourdissantes. Un show qui ravit les grands et les petits, mais qui fait fuir les animaux de compagnie.

« Si vous avez l’habitude de laisser votre chien dehors, rentrez-le dans ces moments-là sinon il pourrait fuir, explique Valentine Bonnet, comportementaliste et éducatrice canine. Barricadez-vous chez vous afin de diminuer au maximum le bruit pour lui. » L’experte insiste particulièrement sur l’importance d’occuper son animal pour le distraire. « Un feu d’artifice ça dure 10-15 minutes, jouez avec lui, donnez-lui des friandises, allumez la télé ou la radio pour que le temps passe plus vite pour lui, ajoute-t-elle. Vous pouvez également lui mettre sa laisse. Sentir votre présence à l’autre bout de la corde peut le rassurer. »

Enfin, et surtout, « restez calme ». « Soyez sereins dans ces moments-là. Montrez-lui qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter que tout va bien, que ce ne sont que des bruits. »