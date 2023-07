Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La situation s’améliore après une rude soirée, notamment dans l’Allier et la Côte-d’Or. Météo-France a levé mardi soir la vigilance rouge, une mesure rare qu’elle avait déclenchée sur cinq départements de l’est de la France en raison d’un violent épisode de « supercellules » orageuses qui ont causé des dégâts matériels.

Le faux plafond d’une supérette Carrefour City s’est effondré à Dijon sans faire de blessés, et la grêle a frappé la Côte-d’Or mais aussi l’Allier, avec des grêlons de la taille « d’une boule de pétanque ». Dans le Haut-Rhin, 6.000 foyers ont été privés d’électricité dans la soirée.

Le Sénat à majorité de droite a adopté en première lecture dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi « pour le plein-emploi », qui doit mettre en place un suivi plus directif des allocataires du RSA, par 250 voix « pour » et 91 « contre ». Porté par le ministre du Travail Olivier Dussopt, ce projet de loi ne sera examiné par l’Assemblée nationale qu’à l’automne.

Il doit donner naissance au réseau France Travail, incluant Pôle emploi comme opérateur principal, pour mieux coordonner les acteurs du service public de l’emploi. L’exécutif mise sur cette transformation pour atteindre le plein-emploi, soit un taux de chômage autour de 5 % en 2027 (contre 7,1 % actuellement), avec en toile de fond l’idée que « personne n’est inemployable ».

L’affaire autour de la « dame de compagnie » d’Alain Delon, Hiromi Rollin, se poursuit, toujours devant la justice. Le quotidien Le Parisien a révélé ce mardi qu’une note de 39 pages rédigée par l’avocat de la mise en cause, Me Yassine Bouzrou, avait été transmise au procureur de Montargis (Loiret).

Dans ce document, Hiromi Rollin conteste les faits qui lui sont reprochés et retourne les accusations contre les enfants de l’acteur, Anouchka, Alain-Fabien et Anthony Delon. Elle réfute notamment être la « dame de compagnie » d’Alain Delon, et affirme être la compagne de l’artiste depuis les années 2000.