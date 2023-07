Après Mons-en-Barœul, dans le Nord, la ville de Roubaix a décidé d’annuler le feu d’artifice prévu le 13 juillet pour la Fête nationale, en raison des émeutes qui ont touché la commune après la mort de Nahel, a indiqué ce mardi à l’AFP le maire de Roubaix, Guillaume Delbar : « C’est un choix simple, en se disant qu’il y avait déjà eu assez de feux et d’artifices les derniers jours, et que ce n’était pas la peine d’en rajouter, a déclaré le maire DVD. C’est un moyen de proposer une soirée plus reposante pour tout le monde. »

Entre incendies de véhicules et tirs de mortiers d’artifice, Roubaix a été, hors Ile-de-France, l’une des villes les plus touchées par les violences nocturnes faisant suite à la mort de Nahel, tué par le tir d’un policier à Nanterre le 27 juin lors d’un contrôle routier. Un immeuble de bureaux où travaillaient 600 personnes a notamment été complètement détruit par un incendie.

« Le traumatisme est trop frais »

Avant Roubaix, la ville de Mons-en-Barœul, également dans l’agglomération lilloise, dont la mairie a été incendiée lors des émeutes, avait déjà annoncé l’annulation de son feu d’artifice, également prévu le 13 juillet. « Cette ville et les habitants ont connu un traumatisme qui n’est pas tout à fait passé. Dès qu’on entend un pétard, il y a beaucoup d’inquiétudes de la part des habitants, le traumatisme est trop frais », a expliqué le maire (DVG) Rudy Elegeest.

Un arrêté de la préfecture du Nord, courant jusqu’au 15 juillet, interdit « l’utilisation, la détention sur la voie publique ainsi que la vente et l’achat des artifices de divertissement ». Les contrôles ont été renforcés sur les routes transfrontalières avec la Belgique pour éviter les réapprovisionnements, a-t-elle également indiqué.

Plusieurs centaines d’engins pyrotechniques ont d’ailleurs été saisis la semaine dernière chez une habitante de Roubaix, âgée de 56 ans, qui comparaîtra en septembre devant le tribunal correctionnel, a indiqué le parquet de Lille à l’AFP. Ces engins, qui provenaient de Pologne, ont été saisis lors d’un contrôle des douanes, a précisé une source proche du dossier.