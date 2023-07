La surfeuse blonde svelte aux proportions parfaites qui tient sa planche devant l’océan, c’est une des images que les marques de surf affectionnent encore beaucoup pour vendre leurs produits. Mais on ne les voit pas beaucoup à l’œuvre sur une planche, et pour cause, la majorité de celles qui sont mises en avant dans ces publicités ne sont pas de vraies sportives mais des mannequins professionnelles.

« En 2018, quand je travaillais à la direction artistique chez Surfeuse session mademoiselle, je voulais des surfeuses musclées aux épaules larges pour les shootings, mais les marques préféraient des filles fines avec des standards physiques qui ne correspondent pas à la réalité de vraies surfeuses », témoigne Jeanne, 28 ans, une illustratrice qui a créé sa marque Les filles du surf.

Jeanne a voulu alerter sur ce problème, qui touche particulièrement le surf que l’on pratique dénudée et où l’on s’expose au regard des autres, en représentant des femmes très rondes. « J’ai poussé le balancier très loin pour interpeller et, au début cela a fait un peu de bruit, se souvient-elle. J’avais même certains clients qui me demandaient d’affiner mes dessins, mais cela n’arrive plus ». En proposant de nouvelles représentations du corps féminin auxquelles les femmes peuvent s’identifier, elle espère que celles qui sont rondes n’hésiteront pas à s’essayer au surf.

Un matériel inadapté au-delà du XXL

« Il faut donner la chance à tout le monde de surfer, et, ici, on s’adapte à tous les gabarits » assure Romain, gérant de l’école de surf Big Mama School, à Lacanau, en Gironde. Pour les moniteurs de surf, il y a un frein psychologique à lever pour ces personnes rondes qui se disent souvent qu’elles ne sont pas capables de surfer. Mais, pour celles qui poussent la porte des écoles, des problèmes d’ordre pratique se posent tout de même. La planche doit être adaptée au poids de la surfeuse pour assurer la meilleure portance possible. « Le problème qu’on a, c’est que, pour les planches les plus larges, les surfeuses ont dû mal à passer les bras pour ramer, elles sont moins efficaces », pointe Manex Sallaberry, gérant de l’école Hendaia, à Hendaye, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Les modèles de combinaison pour femmes dépassent rarement le XXL, soit un 46 en taille française. « On trouve du XXXL chez Decathlon chez les hommes, pointe Manex Sallaberry. On peut aussi surfer en maillot, mais la combinaison permet d’éviter les frottements avec la planche, qui peuvent provoquer des irritations ». Nadia Ghali, vice-présidente de la fédération de surf en charge de la mixité, évoque un exemple récent des difficultés à s’équiper pour les femmes fortes. « Une jeune fille qui fait 120 kg a dû commander une combinaison XXXL, mais les coutures ne sont pas bien étanches… Il y a encore du chemin à faire », estime-t-elle.

Des coupes et des textiles adaptés pour ne pas cacher les formes mais les mettre en valeur

Il y a environ quatre ans, Rip Curl, l’une des grandes marques surf, a commencé à engager une autocritique. La marque recevait des messages lui expliquant qu’elle était trop exclusive et certaines des salariées regrettaient aussi de ne pas pouvoir porter les maillots Rip Curl, à cause de leurs formes.

« On voit sur la plage que les femmes les plus rondes ont tendance à porter des shortys mais depuis quelque temps, elles ont plus de facilité à porter des combinaisons plus échancrées », se félicite Jeanne. C’est l’esprit dans lequel Rip Curl a repensé certaines de ses coupes et matières, tout en rajoutant une taille (XXL) sur certains modèles. « Plutôt que de proposer beaucoup de renforts, on veut plutôt amener les femmes rondes à porter des choses qu’elles n’auraient pas pensé porter, comme des décolletés et des maillots échancrés à l’ouverture de la cuisse », explique Valérie Wieser, responsable design femme chez Rip Curl. Pour décomplexer les femmes qui ont du mal à assumer leurs rondeurs, cela se joue aussi lors des défilés : « pour celui de notre séminaire, en mai dernier, on n’avait pas que des filles filiformes, mais tous les gabarits ».

Récemment, la marque a fait un maillot technique en taille unique « monté en circulaire sans couture et très stretch » détaille Valérie Wieser. Résultat : il met en valeur des morphologies très différentes du XXS au XXL et sera relancé pour la collection de l’an prochain. « La qualité des matières c’est le nerf de la guerre, estime cette spécialiste. Celles qui ont le plus de lycra possible sont vraiment stretch ». Sur le maillot triangle, un basique, la marque propose maintenant en bonnet D et ces nouveaux modèles ont un très gros succès.

Encore du chemin vers « davantage de naturel et d’authenticité »

Pour les combinaisons, l’affaire semble plus ardue : « car le néoprène est moins stretch que le lycra, pointe Valérie Wieser. Pour les combinaisons d’été, qui sont plus fines, ça va, mais, pour les autres qui font 4 mm d’épaisseur, c’est plus compliqué. Même pour les hommes, il n’y a pas de XXXL (chez Rip Curl) ». La marque, dont le siège social est à Hossegor dans les Landes, a un atelier qui permet de faire des retouches sur mesure pour des besoins particuliers.

Chez les marques davantage orientées vers le grand public, les choses bougent aussi. « Olaïan, marque de Decathlon, crée des maillots jusqu’au 56 depuis quelques années alors qu’il est difficile de dépasser le 44 dans certains shops », apprécie Jeanne. Roxy, autre grande marque du surf, a noué un partenariat avec l’influenceuse « Curvy surfeur girl », et a choisi un mannequin avec une corpulence de surfeuse pour une de ses campagnes. Ni Roxy ni Decathlon n’ont souhaité donner suite aux sollicitations de 20 Minutes.

« Sur le terrain on voit que cela a bougé, mais, en haut, il faut que cela se mette en adéquation », conclut Nadia Ghali. A la fédération, elle s’efforce de défendre « une pratique collective dans un sport individuel avec davantage de naturel et d’authenticité ».