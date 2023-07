« Ne doutez pas du succès et vous en aurez », écrivait Alfred de Musset. Une citation qui rejoint les constats d’une étude* de l’Institut des politiques publiques (IPP) réalisée en 2021 auprès d'élèves de terminale et qui paraît ce mercredi. Elle souligne le rôle de la confiance en soi dans les choix d’orientation après le bac.

Les chercheurs ont demandé aux élèves quelle était leur moyenne générale au premier trimestre de terminale, et de s’évaluer par rapport aux autres élèves français. Ils ont ensuite comparé ce rang perçu avec leur rang réel. Et le constat est sans appel : parmi les meilleurs élèves (ayant une moyenne supérieure à 16), les filles et les élèves d’origine sociale défavorisée ont tendance à se sous-évaluer, contrairement aux garçons et aux élèves d’origine sociale favorisée.

Une autocensure dans le choix des formations

Si l’étude ne fournit pas d’explications directes, Camille Terrier, professeure à l’université de Queen Mary à Londres et chercheuse affiliée à l’IPP, émet quelques hypothèses : « Il est possible que les élèves issus de milieux défavorisés s’évaluent en partie en fonction de leur environnement. S’ils sont scolarisés dans des lycées où la majorité des élèves n'ont pas de très bons résultats, leur perception d’eux-mêmes va s’en ressentir. Même s’ils ont des bonnes notes, ils peuvent penser que leur niveau est inférieur à celui d’autres élèves scolarisés dans de meilleurs lycées. »

Concernant les filles, de multiples études en sciences de l’éducation ont démontré une même tendance : « Elles sont exposées depuis l’enfance à des normes de genre et à des stéréotypes. Elles sont aussi moins en contact avec des modèles féminins de réussite et sont moins à l’aise dans les milieux compétitifs », souligne la chercheuse.

Un manque de confiance en soi qui a des conséquences, puisque les élèves qui sous-estiment leur niveau font des choix d’orientation moins ambitieux. L’étude montre en effet que ces élèves choisissent des formations sur Parcoursup moins sélectives, alors qu’ils auraient les compétences de viser plus haut. Bien que les filles soient plus nombreuses que les garçons à poursuivre leurs études après le bac, à notes égales, elles émettent des vœux dans des filières moins prestigieuses et aux débouchés moins attrayants financièrement. Idem pour les élèves issus de milieux défavorisés, qui vont moins candidater à une classe prépa aux grandes écoles (CPGE), par exemple. « Ils vont pratiquer une auto-censure et auront plus tendance à se diriger vers des filières universitaires classiques », note Camille Terrier.

Plus de transparence sur Parcoursup ?

Ces inégalités dans l’orientation sont-elles une fatalité ? Non, répondent les chercheurs. Car ils ont testé l’effet que produit le fait de connaître son vrai niveau par rapport à celui de leurs camarades repartis aux quatre coins de la France. Ils ont donc indiqué à une partie des lycéens testés leur position réelle au niveau national. Et la donne change : ils prennent conscience de leurs compétences et formulent des vœux d’affectation qui correspondent davantage à leur niveau réel. « Ce qui augmente par exemple fortement la probabilité que les très bons élèves d’origine sociale défavorisée postulent dans une CPGE », observe Camille Terrier. En toute logique, leurs chances d’admission dans des formations d’excellence augmentent aussi.

Ces résultats poussent les chercheurs de l’IPP à suggérer au ministère de l’Enseignement supérieur quelques modifications sur la plateforme Parcoursup : « Il faudrait donner aux candidats une idée du profil des élèves admis les années précédentes dans une formation. Par exemple en indiquant : "Parmi les élèves admis dans cette formation l’an dernier, la moitié avait une moyenne générale de terminale comprise entre 15 et 17 sur 20" », recommande Camille Terrier. Et pour lever les derniers freins à l’inscription chez les élèves de terminale, il faudrait aussi les informer des taux de réussite des cohortes précédentes, ce qui pourrait les rassurer sur leurs propres chances.