Tous les Ukrainiens et les Suédois auront les yeux rivés sur Vilnius. La capitale lituanienne accueille mardi et mercredi les dirigeants des pays membres de l’Otan pour un sommet aux enjeux capitaux. En pleine agression de la Russie en Ukraine, la menace sur l’Europe, et plus largement sur l’Occident, est plus réelle que jamais.

Le sommet sera donc dominé par la réponse de l’Alliance à la guerre menée par Moscou et aux demandes d’adhésion de Kiev et Stockholm. La Turquie a donné son accord lundi à l’adhésion de la Suède à l’Otan, et la Hongrie a promis de ne pas être le dernier Etat à ratifier l’adhésion de la Suède.

Canicule et orages vont s’abattre sur la France mardi. Vingt départements ont été placés en vigilance orange ce mardi par Météo-France, pour risque de canicule ou d’orages, certains étant concernés par les deux phénomènes. Neuf départements sont concernés par la vigilance orange canicule : le mercure pourrait notamment atteindre 39 degrés dans l’est de la Bourgogne.

La vigilance orages concerne elle 17 départements. Météo-France évoque un « fort risque de phénomène violent » : de très fortes rafales de vent sont attendues dans ces départements, ainsi que « de très fortes chutes de grêle, avec un risque de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre ».

Plus le temps passe, plus le mystère qui entoure la disparition du petit Emile s’épaissit. L’enfant, âgé de 2 ans et demi, a disparu samedi après avoir échappé à la vigilance de ses grands-parents au Vernet, un village des Alpes-de-Haute-Provence. Malgré d’intenses recherches menées ce lundi, le garçonnet reste introuvable.

« Les recherches se poursuivront (mardi), mais nous allons adapter le dispositif pour qu’il soit plus ciblé et plus sélectif », a précisé le préfet des Alpes-de-Haute-Provence. « Concrètement, on arrête les battues, on reste présent sur le terrain, on déploie des moyens spécialisés à la recherche de traces et indices », a-t-il ajouté. Le numéro d’appel mis en place « reste actif et toutes les personnes qui ont des informations utiles à porter à la connaissance de la gendarmerie doivent appeler au 04 92 36 73 00 ».