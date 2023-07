Elle avait par miracle échappé aux flammes qui avaient détruit plus de 2.200 hectares dans les Monts-d’Arrée (Finistère) l’été dernier. Si l’édifice religieux, construit en 1674, avait été épargné, le site du Mont Saint-Michel de Brasparts avait été complètement ravagé et sa végétation calcinée. Un an plus tard, la nature a fort heureusement repris ses droits autour de la colline qui culmine à 381 mètres d’altitude.

Perchée à plus de 300 mètres d'altitude, la chapelle Saint-Michel de Brasparts avait été épargnée par le violent incendie qui avait ravagé les Monts d'Arrée l'été dernier. - Loïc Venance / AFP

Un espace naturel sensible que les visiteurs peuvent de nouveau découvrir depuis samedi. Avec en prime une chapelle flambant neuve qui a été entièrement retapée. Grâce au soutien financier de François Pinault, qui a débloqué 550.000 euros via son groupe Artémis, l’ancien temple celtique voué au culte du soleil a en effet bénéficié pendant plusieurs mois d’un relooking complet avec la restauration de la charpente et des murs dégradés par l’humidité.

La cloche de la chapelle va de nouveau sonner

« Ces travaux ont également permis de réinstaller des éléments de la chapelle qui avaient disparu, comme la cloche, qui sonnera à nouveau », se félicite le conseil départemental du Finistère, propriétaire de la chapelle.

Designer de renom, le Breton Erwan Bourroulec a par ailleurs conçu un nouveau mobilier liturgique qui orne désormais la chapelle. « Il a réussi à magnifier la lumière avec une grande sobriété qui correspond parfaitement au lieu », estime Maël de Calan, président du conseil départemental du Finistère.