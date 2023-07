Des enfants qui aiment les cahiers de vacances, ça existe ? Oui, même si cela peut surprendre ! Cette petite gymnastique intellectuelle est en effet parfois réclamée par les bambins eux-mêmes. Il faut dire que ces dernières années, les éditeurs ont fait beaucoup d’efforts pour rendre leurs cahiers attractifs : belles couleurs, illustrations de qualité, jeux variés, déclinaisons interactives…

Et le succès ne se dément pas en librairie ou dans les supermarchés : le secteur des livres parascolaires (dont les cahiers de vacances font partie) a comptabilisé 19,8 millions d’exemplaires vendus en 2022, d’après le bilan établi par GfK France. « C’est un rituel des vacances que certains enfants réclament, car ils l’associent à des moments de partage avec leurs parents », constate Nathalie Sannier Théret, directrice du département parascolaire chez Hachette. Au top des ventes : les cahiers qui s’adressent aux enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire. « Ils sont ludiques, les maquettes sont colorées, ils contiennent des gommettes et des autocollants. Ce qui suscite l’engouement des enfants, qui ont des coups de cœur en magasin », observe Marianne Tilliard, responsable marketing chez Magnard. En revanche, force est de constater que les collégiens courent beaucoup plus rarement après.

Un enfant, mais plusieurs cahiers dans la valise

Surfant sur ce succès, les éditeurs multiplient les formules pour les 3-10 ans. « À côté des cahiers Passeport, nous proposons des cahiers 100 jeux de vacances et des modèles sous licence Disney », explique Nathalie Sannier Théret. Magnard propose aussi une gamme « Vacances vertes ». Une manière de toucher tous les enfants, les plus scolaires comme les plus créatifs, et de créer la tentation chez les parents d’en offrir plusieurs exemplaires très différents. Ce qu’a fait Sophie cette année : « On a pris à ma fille de 8 ans un "Fort Boyard " et un " Incollables". Et dès le premier jour de vacances, elle a demandé à les faire ».

Certains enfants sont alors des « serials consommateurs », comme Joséphine, 3 ans et demi, qui a déjà deux cahiers de vacances à son actif en ce début juillet : « Elle avait fait une crise pour avoir aussi des devoirs comme sa sœur. Une fois devant le cahier de vacances, impossible de l’arrêter. Le premier samedi de juillet, elle a fait sept des douze leçons. Elle pleurait en me suppliant de continuer. Le dimanche, dès le réveil, elle a voulu s’y remettre et a tout fini », raconte sa maman Aurélie, encore sous le choc.

Des achats qui rassurent les parents

Marion, dont la fille a 4 ans et demi, y consacre un vrai petit budget estival : « L’année dernière, je lui ai pris un exemplaire de chaque marque et elle les a tous finis en quinze jours ». Idem pour la fille de Jennifer, qui en a usé et abusé l’an dernier avant son entrée en CP : « Nous en avons achetés trois au supermarché. Puis deux supplémentaires chez un buraliste, dont un Montessori. Et nous en avons aussi téléchargés ! ». Heureusement que les cahiers de vacances sont proposés à des prix abordables, en cette période où le pouvoir d'achat de certaines familles est en berne : « Le prix tourne autour de 5-6 euros. C’est un bon rapport qualité-prix qui permet d’en faire un achat populaire », souligne Nathalie Sannier Théret. Et comme les parents sont ravis d’occuper intelligemment leurs enfants, ils ont tendance à ne pas trop regarder à la dépense…

D’autant que nombre d’entre eux craignent que leurs bambins régressent pendant l’été. « Ils ne veulent pas qu'ils restent en jachère et savent que les cahiers permettent de bonnes révisions et d’arriver bien armés pour la rentrée. Les neurosciences ont montré le bénéfice des séances d’apprentissages régulières et courtes, qui permettent de bien encrer les connaissances », indique Nathalie Sannier Théret. Et le format papier est un bon moyen de les éloigner des écrans.

« Finir son cahier représente un défi pour certains enfants »

Si les enfants en primaire n’ont généralement pas réellement conscience de leur apport pédagogique, ils sont cependant contents d’aller au bout, comme l’a constaté Jennifer. « Ma fille était fière d’arriver au CP avec ses cahiers de vacances finis et les a montré à sa maîtresse et ses camarades », se souvient-elle. « Finir son cahier représente un défi pour certains », observe Marianne Tilliard.

Même si Joséphine n’a que 3 ans et demi, elle aussi tire une satisfaction de ses apprentissages : « Elle a appris ce que voulait dire "relier", "entourer", elle a aimé les exercices sur les lettres et ceux où l’on compte, constate sa mère. Grosse fierté à chaque leçon de pouvoir coller la gommette étoile en haut de la page ».