Plus de couperet pour les voitures Crit’Air 3 à Toulouse ou Crit’Air 4 à Grenoble. Elles pourront continuer de rouler au-delà du 1er janvier 2024. Tout simplement parce que la qualité de l’air s’est améliorée dans ces agglomérations, tout comme dans celle de Reims, au cours de l’année 2022, selon les données publiées par le Citepa, une association, dont les chiffres font autorité. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique a donc décidé ce mardi de les dispenser de renforcer davantage les restrictions de circulation liées aux Zones à faibles émissions (ZFE). Reims avait toutefois devancé l’appel d’elle-même en repoussant l’interdiction des Crit’Air 3 en 2029.

Ces villes basculent en « zone de vigilance », selon une nouvelle classification présentée lundi par le gouvernement, et peuvent ainsi « décider de suspendre les prochaines étapes de [leur] calendrier de restrictions ». Cette annonce arrive après la remise ce lundi matin de 25 propositions sur les ZFE faites par Jean-Luc Moudenc, le maire de la Ville rose et président de Toulouse métropole, et Anne-Marie Jean, la vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg. Le gouvernement se laisse jusqu’à l’automne pour préparer des mesures « d’acceptabilité sociale » des ZFE préconisées.

Christophe Béchu coupe ainsi la poire en deux, alors que le RN et LR voulaient supprimer les ZFE et que LFI demandait un moratoire dans leur application.

Pas de changement pour Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg

Pas d’assouplissement du calendrier en revanche pour Paris, Lyon, Aix-Marseille, Rouen et Strasbourg. Ces cinq métropoles dépassent encore « de manière régulière » (soit trois années au cours des cinq dernières années) les seuils réglementaires de qualité de l’air (40 µg de dioxyde d’azote [NO2] par mètre cube d’air). Celles-ci sont classées comme « territoires ZFE ».

Paris, Lyon, doivent ainsi continuer à appliquer progressivement les restrictions fixées par la loi : interdiction des Crit’Air 4 au 1er janvier 2024 (voitures diesel de plus de 18 ans), puis des Crit’Air 3 en 2025 (voitures diesel de plus de 14 ans et voitures essence de plus de 19 ans).

L’air en ville n’est pas sain pour autant : presque toutes les agglomérations françaises dépassent encore les valeurs recommandées par l’OMS, soit 10 µg de NO2/m3. Seules Saint-Nazaire et Le Mans sont restées sous ce niveau en 2022.