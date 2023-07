Mauvaise nouvelle pour ceux qui avaient anticipé, bonne nouvelle pour les autres… La feuille de route pour les zones à faibles émissions (ZFE) vient d’être allégée. Le comité interministériel qui s’est tenu ce lundi a amplement revu les objectifs à la baisse pour les années à venir s’appuyant sur une qualité de l’air qui s’améliore. Seule une partie des agglomérations connaissant des dépassements des seuils réglementaires devront maintenir leur calendrier. C’est le cas de Paris, Rouen, Lyon, Marseille et Strasbourg.

Pour les autres, comme à Toulouse, on freine le projet. Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, porteur du rapport ZFE sur les « 25 propositions pour allier transition écologique et justice sociale » semble avoir été écouté par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et solidaire. Des changements notables pour les Toulousains qui vivent en ZFE depuis le 1er mars 2022.

Les Crit-Air 3 à l'abri

Tout d’abord, on ne parle plus de « territoire ZFE » mais de « territoire de vigilance » qui concerne désormais 37 agglomérations de plus de 150.000 habitants. Elles n’ont donc plus aucune obligation de renforcer leurs restrictions actuelles, mais elles peuvent durcir leur accès si elles le souhaitent. Elles devront, tout de même, respecter l’obligation de restreindre les véhicules non classés à partir du 1er janvier 2025.

A Toulouse, Jean-Luc Moudenc – si la Métropole vote en ce sens – n’interdira pas, comme c’était prévu, les véhicules Crit’Air 3 au 1er janvier 2024. Ils pourront continuer à rouler dans ce « territoire de vigilance » sauf si « sur une période de cinq ans, trois années dépassent le seuil autorisé. Dans ces cas-là, on active le projet de l’interdiction de ces automobiles », rapporte le président de la Métropole. Une bonne nouvelle pour les 44.000 véhicules Crit’Air 3 du parc roulant de la métropole (16 %).

Donc, concrètement, que vous ayez une vignette Crit’Air 1, 2, ou encore 3, vous pouvez circuler, il n’y a plus rien à voir.

Ce qui ne change pas

Si ces ZFE s’allègent, ce n’est « pas pour autant une pause ». « Nous allons continuer à la faire vivre. Mais la marche était trop haute et ça allait trop vite. Dans la réalité, nous pouvons donc être moins pris de vitesse. Mais on n’interrompt pas le mouvement », précise le maire de Toulouse. Ainsi, de nombreuses mesures restent en place. Tout d’abord, les véhicules Crit’Air 4 et 5 sont déjà et toujours interdits. Le pass Petit rouleur est également maintenu pour les propriétaires de ces derniers. La métropole travaille par ailleurs à accélérer les délais d’autorisation de ces pass.

Les aides de l’Etat mais également de la métropole continueront d’être versées pour aider les usagers à changer de véhicule : prime à la conversion, bonus écologique, leasing social, etc. « Il ne faut surtout pas freiner le renouvellement des véhicules. Plus, on aura des transports récents, moins il y aura de pollution dans l’air », répond le premier édile à ceux qui tombent des nues après avoir changé en urgence de voiture avant l’arrêt de l’interdiction des Crit’Air 3.

Enfin, en l’état, ce qui ne va pas arriver de sitôt ce sont « la ou les technologies qui seront utilisées pour la détection des vignettes. Rien n’est arrêté encore », confirme Jean-Luc Moudenc. Attention, des verbalisations sont tout de même possibles, au cas par cas.