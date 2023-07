Minette n’est pas en grande forme, ce matin ? Brutus a à peine touché sa pâtée ? En discuter avec un vétérinaire apaiserait, peut-être, vos craintes. Mais vous êtes très loin de chez vous, en vacances, dans un camping, au milieu de nulle part. Jean-François Audrin, vétérinaire depuis trente ans à Saint-Georges-d’Orques (Hérault), près de Montpellier, a imaginé une plate-forme, Liv’Vet, qui permet d’être connecté en visio avec l’un de ses confrères, pour comprendre ce qui ne tourne pas rond, avec votre animal de compagnie.

Une première version de cette application, lancée pendant la crise du Covid-19, permettait déjà aux propriétaires de chats ou de chiens de consulter un vétérinaire à distance. Mais le praticien ne pouvait être connecté qu’avec ses patients habituels. « Désormais, n’importe quel propriétaire d’un animal peut être mis en relation avec un vétérinaire, qu’il ne connaît pas, où qu’il soit et à n’importe quel moment », explique Jean-François Audrin.

Une application pour « gérer l’urgence »

Un toutou a un coup de chaud sur la serviette ? Un matou respire mal ? Liv’Vet permet de « gérer l’urgence ». Et, souvent, de rassurer des propriétaires anxieux pour la santé de leurs trésors, car, la plupart du temps, il n’y a rien de grave. Une façon, aussi, de désengorger les cliniques. « Le vétérinaire constatera ce qu’il en est, et donnera les premiers conseils, poursuit le vétérinaire héraultais. Il peut, ensuite, conseiller au propriétaire de consulter un confrère quand ce sera possible, si ce n’est pas urgent. Et si c’est, en revanche, urgent, il peut lui indiquer d’aller voir un vétérinaire immédiatement. »

Après chaque consultation, le propriétaire reçoit un compte rendu, avec quelques conseils, et d’éventuelles photos de leur animal, pour les montrer à leur vétérinaire, si c’est nécessaire. Mais les praticiens qui interviennent en vidéo via Liv’Vet ne délivrent pas d’ordonnance. Ce n’est pas encore autorisé par l’ordre des vétérinaires. Si des médicaments sont nécessaires, il faudra aller voir un professionnel, en chair et en os.

« En une à deux minutes, en général, un vétérinaire se connecte »

Un véto en vidéo, c’est toujours ça de stress en moins, pour les animaux. Les chats, en particulier, qui sont nombreux à mal vivre le transport, en caisse, jusqu’à la clinique. « Les chats détestent ça, confie Jean-François Audrin. Et on se rend compte d’ailleurs que la moitié des chats ne sont pas médicalisés, car leurs propriétaires n’ont pas envie de les embêter… Liv’Vet permet, aussi, d’éviter de se déplacer pour pas grand-chose. »

Cette nouvelle version de Liv’Vet a un atout de taille : la vitesse de mise en relation. Six vétérinaires sont, simultanément, connectés à l’application, de 7 heures à minuit, même les jours fériés. Et bientôt, 24 h/24. « Ils portent tous une montre qui leur indiquent, en temps réel, quand le propriétaire d’un animal se connecte, détaille Jean-François Audrin. En une à deux minutes, en général, un vétérinaire se connecte. » Une connexion en visio avec un vétérinaire coûte environ 22 euros sur l’application Liv’Vet.