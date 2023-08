Nez rouge, teint blafard, sourire outrancier, cheveux en bataille et chaussures surdimensionnées… Si cette description en amuse certains, elle peut en effrayer d’autres. A l’origine de cette peur, de nombreux films d’horreur mettant en scène un clown machiavélique. Du Joker de Batman au Grippe-Sou de Ça, en passant plus récemment par des attaques d’individus déguisés en clowns dans la rue, l'individu au nez rouge est devenu au fil du temps, dans l’imaginaire collectif, un personnage effrayant.

Progressivement, vraiment ? Le clown est réllement passé d’un personnage rigolo à un psychopathe ? Non, car contrairement aux idées reçues, l’image du clown creepy est loin d’être récente.

Un personnage qui ose transgresser

Au commencement, au début du XIXe siècle, soyons honnêtes, le clown est plus souvent ambivalent ou perturbant que terrifiant. « Son personnage a toujours été décalé par rapport aux normes sociales car il ose transgresser, explique Jean-Bernard Bonange, acteur-clown, coauteur de Voyage(s) sur la diagonale du clown * et cofondateur du Bataclown, une compagnie de clown-théâtre. Il ne s’agit pas d’une méchanceté volontariste, mais l’expérience ludique peut mener à des débordements et des catastrophes qui peuvent faire peur. Il est donc au début inquiétant car imprévisible. »

Cette ambivalence s'explique également par la violence ambiante autour du personnage. Dans son édition du 15 avril 1919, le journal Le Crapouillot explique : « il y a des clowns tristes, lamentables pitres au masque douloureux dont l’unique talent consiste à recevoir des coups : Il y a des amuseurs qui font pleurer. »

Le célèbre Chocolat était l'un d'eux. Dans son édition du 2 décembre 1906, le journal Les Annales politiques et littéraires raconte qu'il « se contente de recevoir des gifles. » « Foottit [son acolyte], c’est le vrai clown ; Chocolat, c’est – en argot de cirque – le “cascadeur”, c’est à dire celui qui “écope” toujours, le pauvre souffre douleur [...] »

Au théâtre aussi, on abîme l’image du personnage. Afin de comprendre l’origine du clown agressif dans la culture populaire, Patrick Peccatte, chercheur indépendant en études visuelles, a analysé plus de 200 illustrations - couvertures de magazines, affiches de pièces de théâtre et de films - mettant en scène des clowns sur plus de deux siècles. « Les premières figurations de clowns menaçants remontent, semble-t-il, à la fin du XIXe siècle », explique-t-il sur son site Déjà vu.

Un clown agressif, voire meurtrier, au théâtre dès le XIXe siècle

En 1892, l’opéra italien Pagliacci met en scène, pour la première fois, un clown meurtrier du nom de Tonio. Il s'agit d'une pièce dans une pièce, l'histoire racontant l'évolution d’une troupe de comédiens. Lors d’une représentation (fictive, donc), un homme jouant un clown se rend compte que sa femme le trompe et, confondant l’action de la pièce et la vie réelle, tue sa femme et son amant avec un couteau. Nombreuses seront les pièces de théâtre à reprendre le même procédé. « Le clown, dans ces pièces, est certes plus tragique que malfaisant, mais son grimage est aussi le support d’une forme d’équivoque, analyse Patrick Peccatte. Les spectateurs ne savent pas que la réalité et la fiction sont mélangées sous leurs yeux, et la confusion entre les deux conduit à une conclusion funeste : le masque du clown dissimule un véritable meurtrier, même si le crime est commis sans que celui-ci en soit conscient »

Cette image du clown flippant arrive ensuite sur grand écran. En 1928, dans le film Les Espions, de Fritz Lang Spione, le chef d’un réseau d’espions se déguise en clown pour échapper aux services secrets. « Démasqué, il menace de son revolver les inspecteurs chargés de l’arrêter et finit par se suicider, explique le chercheur. Il s’agit là probablement de l’une des toutes premières images d’un clown menaçant son entourage avec une arme à feu. »

Une vie privée parfois dramatique

Mais son image n’a pas été égratignée seulement sur les planches et le grand écran. Sa vie privée, rendue publique lorsque l’artiste est populaire, y a également contribué. En 1838, Charles Dickens écrit l’autobiographie Mémoires de Joseph Grimaldi. Il y raconte la vie du premier clown connu de l’histoire contemporaine, superstar en Angleterre au début du XIXe siècle. Son père Giuseppe Grimaldi, également clown, pousse le petit Joseph à monter sur les planches dès son plus jeune âge, avec brutalité. Et si la carrière de Joseph fut un véritable succès, après le décès de son fils unique et de sa femme, il sombre dans une profonde dépression et noie son chagrin dans l’alcool, avant de mourir, seul, en 1837.

« Grimaldi a eu une histoire personnelle compliquée, confirme Jean-Bernard Bonange. Mais c’est le cas de nombreux artistes. Ils ont des vies malheureuses et trouvent dans l’art une thérapie. Ce qui est frappant, avec les clowns, c’est la contradiction entre l’image joyeuse et attachante sur scène et la tristesse et le malheur dans leur vie privée. »

En 1926, le réel et la fiction se croisent de manière encore plus dramatique lorsqu’un clown se suicide sur scène, comme le raconte Le Figaro dans son édition du 9 septembre. « Au cours d’une représentation au cirque du Volksgarten, à Vienne, le clown Morval venait d’amuser le public qui l’applaudissait frénétiquement. Il se retourna pour remercier en saluant et, en même temps, il avala une boule contenant un poison violent. Il est mort deux heures après. »

Le premier clown serial killer, inspiration de films d’horreur

Un demi-siècle plus tard, en 1978, le tragique prend une tout autre dimension. Le 21 décembre, John Wayne Gacy, patron d’une petite entreprise aimant se déguiser en Pogo le clown pour distraire des enfants hospitalisés, est arrêté. Des dizaines de corps de jeunes hommes sont retrouvés dans son jardin. Gacy, qui trouvait ses proies en rôdant dans des squares, sera condamné à mort pour les meurtres de 33 jeunes hommes.

« Le fait que l’image de ce personnage amusant soit associée à des faits divers choque car il y a une contradiction entre son allure et ces méfaits, explique Jean-Bernard Bonange. Les médias se sont jetés sur cette contradiction et le cinéma américain s’est engouffré dans la brèche. »

Ce terrible fait divers aurait inspiré à Stephen King, selon la légende, le clown Grippe-Sou, personnage principal de l’une de ses œuvres les plus connues : le livre Ça. Ce roman d’horreur, publié en 1986, raconte la lutte entre des enfants terrorisés devenus adultes et une entité maléfique. Le premier tirage atteint un million d’exemplaires. Un million de personnes qui ne verront plus jamais le clown de la même manière.

Des films d’horreur et des attaques de clowns

Dans les années qui suivent, les films d’horreur reprennent le filon. De Poltergeist (1982) à « Il » est revenu (1990), toute une génération d’enfants devient traumatisée par la vision d’un nez rouge. Et une fois entrée dans la culture populaire, la vision du clown machiavélique se propage. Pour le plus grand plaisir de petits plaisantins qui, au début des années 2010, se déguisent en clown et s’amusent à effrayer des passants.

Cheveux et nez rouges, sourire flippant et souvent une arme factice à la main, ils courent après des individus terrorisés, dans des parcs ou des parkings. Cette tendance venue des Etats-Unis franchit rapidement l’Atlantique. Le 10 octobre 2014, un adolescent déguisé en clown et armé d’un couteau factice effraie des passants dans le centre-ville de Périgueux, en Dordogne. Dans le Pas-de-Calais, plusieurs plaisantins (de mauvais goût) auraient même brandi une tronçonneuse devant une école de Liévin, selon France 3 Hauts-de-France. Des épisodes du même type ont lieu régulièrement aux quatre coins de l'Hexagone, entraînant des semaines de psychose... Et à voir le nombre de personnes déguisées en clown pour Halloween, la peur du clown n’est pas près de s’arrêter.

* « Voyage(s) sur la diagonale du clown », Jean-Bernard Bonange et Bertil Sylvander, L'Harmattan, 2012, 222 pages.