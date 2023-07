« Sale pédé ». Alors élève d’un prestigieux lycée de l’ouest parisien, le fils de Julie Gonssard, victime d’homophobie vit une véritable descente aux enfers. « Effectivement, la rentrée au lycée dont il se réjouissait, a été spectaculairement différente de ce qu’il attendait, avec l’arrivée d’un nouveau proviseur et aussi de nouveaux élèves », se confie Julie.

Insultes, moqueries, exclusion… À seulement 15 ans, l’adolescent fini par souffrir de dépression. Un mal-être visible, reconnu par son établissement qui n’a pourtant pas réagi. « Il ne faut pas habiter dans des quartiers défavorisés ou en province reculée. En plein Paris, dans un environnement favorisé, ça advient aussi », explique cette maman. Une situation parmi tant d’autres, trop fréquente encore, qui ne peut plus durer.

« Monsieur le Ministre nous avons besoin de votre aide ». Dans une lettre ouverte à Pap Ndiaye publié dans le dans le HuffPost en juin dernier, Julie Gonssard et Pierre Garbownik, rédacteur en chef du journal Les Surdoués, à l’adresse des 7/14 ans, décident donc d’interpeller le gouvernement. Pour Pierre : « On a bien senti, dans le cas du fils de Julie, que l’institution qui pensait plus à se protéger elle, qu’à protéger son fils a dit “Si ce n’est pas tout à fait vraiment du harcèlement, pas tous les jours et qu’il n’a pas été frappé, peut-être, on peut ne pas réagir”. Eh bien en fait si. Il faut réagir, tout de suite, à la première alerte ».

