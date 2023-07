Avec le temps, les traditionnels feux d’artifice du 14-Juillet se sont étendus de manière anarchique aux jardins, parcs, plages, rues, mis en œuvre par tout le monde et n’importe qui. Certes, faire décoller une paire de fusées depuis le balcon de tatie Josette ou depuis le jardinet de papy Michel, ça fait rigoler les enfants. Cependant, outre le fait que cela reste dangereux et que des accidents sont à déplorer chaque année, il y a deux autres bonnes raisons de ne pas succomber à la tentation cette année dans le Nord : le risque d’incendie lié à la sécheresse et l’interdiction préfectorale.

Dès les premières émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel à Nanterre, le 27 juin, de nombreux préfets de France ont pris des arrêtés interdisant l’achat, le transport et la détention de fusées d’artifice. Le but était d’empêcher autant que possible les émeutiers de se fournir en mortiers, une arme par destination très utilisée lors des affrontements avec les forces de l’ordre. Sauf que dans le Nord, il suffisait de passer la frontière pour aller se fournir en Belgique, contournant l’interdiction de vente mais pas celle de transport et de détention. Depuis, « les forces de l’ordre ont procédé à la saisie de 2.049 pièces d’artifices [mortiers et artifices] sur l’ensemble du département du Nord », détaille à 20 Minutes la préfecture du Nord.

D’une simple amende à dix années d’emprisonnement

Sans évoquer le nombre de personnes concernées, ni si ces saisies ont donné lieu à des interpellations, cette source insiste néanmoins sur le fait que « toute personne qui ne respecte pas l’arrêté en vigueur sur les artifices peut faire l’objet d’une amende prévue pour les contraventions de la 2e classe ». Toutefois, le montant de ce type de contravention n’est pas forcément dissuasif, l’amende forfaitaire étant de 35 euros, minorée à 22, majorée à 75 euros, et qui peut être encore majorée à 150 euros « en cas de récidive ».

A Lille, le feu d’artifice a été maintenu, néanmoins avancé d’une heure à la demande du préfet. En revanche, de nombreuses communes françaises ont déjà annulé ce type de festivités, notamment dans le Gard, en raison des risques d’incendies. Logique, donc, que les velléités pyrotechniques privées soient proscrites dans la foulée.

Les autorités rappellent ainsi que « l’utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques sans autorisation ou en violation de la réglementation en vigueur est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe ». Et là, le montant des amendes peut calmer, entre 1.500 euros et 3.000 euros en cas de récidive. Et si votre feu d’artifice maison venait à causer un incendie, la préfecture du Nord affirme que la peine encourue est de six mois de prison. Une peine pouvant grimper à dix ans de prison et 150.000 euros d’amende « si l’incendie a provoqué la mort d’une ou plusieurs personnes ».