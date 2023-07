La Ligue des Droits de l’Homme (LDH) persiste et signe. La responsabilité des pouvoirs publics est « engagée » lors de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre les méga bassines, conclut lundi un rapport d’observateurs de la Ligue des droits de l’Homme, qui pointe une « volonté délibérée de ne pas porter secours au plus vite ».

« Une possible non-assistance à personne en danger »

« La responsabilité des pouvoirs publics et notamment de l’État est manifestement engagée du fait de l’absence d’anticipation, puis de la volonté délibérée de ne pas porter secours au plus vite, cela en plus des responsabilités pénales liées aux conséquences d’une possible non-assistance à personne en danger », estime ce rapport de plusieurs observatoires des libertés et des pratiques policières, dont la LDH est à l’initiative.