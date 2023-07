Dans l’Ain, à 70 km à l’est de Lyon, près de 3.000 teufeurs se sont réunis vendredi soir pour une rave party sauvage. Vendredi soir, « de nombreux véhicules se sont regroupés sur un terrain de la commune de Lompnas », pour participer « à une manifestation de type rave party non déclarée », a indiqué la préfecture dans un communiqué, estimant le nombre de participants à « environ 3.000 » samedi matin. Des gendarmes ont été envoyés sur place.

Les pompiers sur place pour assurer la sécurité des festivaliers

La préfète de l’Ain Chantal Mauchet a donné une série d’ordres afin de « préserver le mieux possible la tranquillité des habitants de la commune, la sécurité sanitaire des festivaliers ainsi que les enjeux relatifs aux risques environnementaux », avec notamment un dispositif de surveillance renforcé de la gendarmerie sur le réseau routier du département et à proximité du lieu de la rave, afin de « procéder à des contrôles et des verbalisations le cas échéant ».









Des sapeurs-pompiers ainsi que des associations de Sécurité civile ont également été dépêchés sur place « afin de garantir la sécurité des festivaliers ainsi que la sécurisation du site ». Le maire de la commune et les propriétaires fonciers du terrain ont déposé plainte pour occupation illicite auprès des services de gendarmerie, a-t-elle ajouté.